Managua pedía al alto tribunal de Naciones Unidas medidas de emergencia para ordenar a Berlín que suspenda su ayuda militar y de otro tipo al Gobierno de Benjamin Netanyahu, en medio de la guerra en curso en Gaza.

El alto tribunal de Naciones Unidas aseguró que no se cumplen las condiciones legales para emitir tal orden.

Nicaragua había argumentado que al enviar equipos militares a Israel-en medio del conflicto en curso que ya deja al menos 34.535 muertos- Alemania está violando la Convención de Naciones Unidas sobre Genocidio de 1948, establecida a raíz del Holocausto, e incumple los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario.

Pese a su negativa de dictaminar medidas que frenen esa transferencia de armas, la CIJ no desestimó el caso por completo, como había solicitado la parte alemana.

Los magistrados también señalaron encontrarse “profundamente” preocupados por las actuales condiciones en el enclave palestino.

April 30, 2024