La noche de este domingo se realizó una nueva ceremonia de eliminación de Gran Hermano, en donde la elegida por el público para abandonar el encierro fue Skarleth Labra.

Con esto, ya están definidos los cinco semifinalistas: Pincoya, Cony, Viviana, Scarlette y Jorge.

La jugadora, de 18 años, dijo durante el inicio del programa que presentía que ella podía ser la nueva eliminada, considerando el cariño que le tiene el público a Pincoya.

Todos los jugadores tuvieron palabras para Skar, sin embargo, el más afectado de todos fue Jorge, quien actualmente es pareja de Skarleth Labra.

“Darte las gracias, creo que te lo he dicho varias veces, si estoy aquí es por ti, es porque tú volviste, es porque tú me aguantaste, es porque tú me sostuviste, a pesar de que seas más chica que yo eres harto más grande”, dijo Jorge.

También se mostró confiado en que la relación que ambos forjaron al interior del reality continuará afuera.

Con esta eliminación, el reality ya se acerca a su final después de seis meses de encierro.