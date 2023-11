José Antonio Neme viajó a Argentina para cubrir las pasadas elecciones presidenciales de ese país, en donde se enfrentó Javier Milei y Sergio Massa.

En el lugar, el actual animador de Mucho Gusto vivió un momento bastante extraño, al llegar hasta un lugar de votación y encontrarse con Moria Casán (celebridad argentina), quien iba a sufragar en aquella zona.

Fue así como Neme, al igual que otros comunicadores locales, intentaron obtener una declaración de la exvedette y actriz.

No obstante, el comunicador chileno no le preguntó sobre la elección: “Te queremos (Moria), pero no sólo por lo que tú representas. Mira, yo vi el Bailándote, donde te emocionaste con las bailarinas trans (…) una amiga en casa decidió cambiarse de sexo…”.

Por su lado, la actriz respondió entre risas: “Si querés llorar, llora”. Aunque posteriormente envió un mensaje para “la gente en Chile”.

Tras eso la showoman de ese país se dirigió hasta la cámara de votación, momento en que periodistas de la cadena C5N iniciaron burlas hacia Neme.

Neme en TV argentina

“El amigo chileno está un poco perdido”, indicó el reportero que estaba al lado del comunicador chileno, mientras que desde el estudio dijeron: “Está excitado. ¿Qué le pasaba al chileno? ¿Estaba loco?”.

Por su lado Jorge Rial, animador del espacio, sostuvo: “El chileno estaba excitado. Estaba loco el chileno”.

Hay que señalar que la elección en ese país culminó con victoria de Milei con más del 55% de los votos.