Los participantes se pusieron al tanto de lo que estuvo pasando fuera del encierro con sus ex compañeros del reality.

La noche de este miércoles en el reality Gran Hermano, la producción entregó información a los participantes desde afuera del encierro, específicamente, sobre los ex jugadores y cómo continuaron sus vidas tras salir del programa.

Allí, Diana Bolocco explicó algunos de los hitos más importantes de quienes ya abandonaron la casa y mostró algunos videos de las redes sociales de Fran, Fede, Bambino, Rai, Trini y Alessia.

Entre toda esta información, la producción también decidió poner al tanto a la casa sobre el mediático quiebre entre Alessia y Raimundo, una de las parejas que pasó por el programa.

Recordemos que hace algunos días, Rai protagonizó un escándalo cuando se filtraron imágenes de él involucrándose con una ex chica reality a pocos días de que Alessia, con quien estaba saliendo, fuera eliminada de Gran Hermano.

“Salieron del encierro, se juntaron, retomaron la relación, salieron juntos. Pero pasó algo que apareció en los medios y nos sorprendió a todos: Rai con otra chica”, informó Diana.

Ante ello, los participantes preguntaron si había sido un engaño y al enterarse de que sí emitieron juicios al respecto. “Así son”, exclamó Skarlette, “que feo”, comentó Vivi.

Posteriormente, les mostraron imágenes de las declaraciones de Rai en el panel, donde también estuvo presente Bambino, a quienes Vivi, Cony y Skarlette enviaron ánimos. “Eso no lo hubiera hecho Bambino”, “Bambino fiel”, aseguraron.

Por último, las concursantes mandaron ánimos a Alessia, mientras que Constanza Capelli comentó: “lo que a mí me molesta es que él se diga que es tan comprometido con algo si en verdad no lo es, que no diga que es un príncipe azul”.