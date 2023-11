Raimundo Cerda, quien fue eliminado de Gran Hermano hace 2 semana, debió hacer frente a un ‘escándalo’ amoroso. Este tiene relación con una supuesta infidelidad hacia Alessia Traverso, quien fuera su pareja en el encierro y con quien aseguró que “seguirían viéndose”.

Esto porque en las últimas horas se viralizaron imágenes que lo muestran besando a otra chica reality. Se trataría de Cass Zamorano, parte de Resistiré en 2019.

De acuerdo a lo que indica el diario La Hora, ambos se habrían conocido durante un evento el pasado fin de semana.

Tras eso concurrieron a un bar y, posteriormente, se dirigieron hasta el departamento de la mujer. En el ascensor de aquel edificio se habrían generado las imágenes.

Lo cierto es que Raimundo Cerda utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas en su contra.

En su estilo, el joven aseguró que sigue saliendo junto a Alessia, con quien había celebrado Halloween hace una semana.

“Digan lo que digan estoy saliendo con ella y conociéndola todos los días un poco más, lo que podría terminar en una relación, sin duda, nada tan real es instantáneo, menos después de una experiencia que hay que vivir para contarla”, indicó.

“Es fácil comentar desde afuera. Ahora me doy cuenta de las malas intenciones en las redes, no me afecta y no lo van a lograr. Todo esto te hace más fuerte a las adversidades de ser un personaje público, acostumbrándome a esto día a día”, agregó.

“Como dije una vez, la única competencia que tengo soy yo y nadie más. Gracias a la minoría que me quiere ver mal, estaré mejor que nunca”, cerró.