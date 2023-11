Pamela Díaz y Junior Playboy protagonizaron una tensa discusión en el más reciente capítulo de Tierra Brava. La pelea se dio porque Junior sacó sin preguntar una piña de la cocina, la que Miguelito se había ganado en una actividad previa.

Por ello, Pamela fue a encarar a Junior al patio, quien se encontraba comiendo la mitad de la fruta junto a “La Chama”. “¿Por qué la sacaste?”, le preguntó “La Fiera” al chico reality, quien le respondió: “Porque estaba en la cocina y lo que está en la cocina es de todos, a todos les pertenece”.

Díaz lo interrumpió de inmediato: “¿Y le diste piña a todos?”, a lo que Junior contestó que aquel que quisiera comer, que lo hiciera. “Ustedes dos estaban comiendo como chanchos“, le dijo Pamela.

En el momento, Playboy le exclamó a Pamela que si tenía un problema con “La Chama”, lo arreglara directamente con ella. “No, si es contigo. Tú estabas comiendo la piña y tú se la sacaste, no fue ella. Que esta otra se haga la mojigata al lado es otra cosa“, lanzó “La Fiera”.

Entonces, Junior se levantó para ir a buscar la otra mitad de la piña a la cocina. El participante tomó a Pamela de un hombro para llevarla con él, a lo que la modelo reaccionó mal. “No me toques” le dijo Díaz alejándolo, para luego lanzarle las hojas de la fruta.

A ello, Playboy le respondió a Pamela arrojándole el jugo de la fruta en la cabeza. Algunos de los demás compañeros acudieron a separar a los participantes.

“Te queda poco acá, te lo digo de verdad” le gritó Pamela a Junior cuando se alejaba, a lo que Playboy expresó que “no estaba ni ahí“.

“Sacó mi piña. Ni siquiera me la pidió y se la dio a una hueona que me insulta. ¿Qué le cuesta decirme si me puede sacar un pedacito? No, tenía que sacar la mayor cantidad. A mí no me la pidió, yo me la gané con la Botota (sic)”, dijo después Miguelito por la situación.

“No es por la piña, es por una actitud que tiene de mentir y sacar las cosas de todo el mundo. Yo no se lo voy a aguantar, que ni me hable”, detalló Pamela después.

Revisa aquí el tenso momento entre Pamela Díaz y Junior Playboy: