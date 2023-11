En el capítulo de este martes de Tierra Brava, Eva Gómez se despidió en pantalla de sus compañeros de encierro, esto después de renunciar al reality de Canal 13.

Tal como se vio en las imágenes, la ex animadora del Diario de Eva, reunió a sus compañeros en el living junto a Karla Constant para despedirse y explicarles el porqué de su salida.

“Hay un tema familiar que me dificulta el poder seguir acá, exige y requiere mi monitoreo desde fuera, entonces decidí irme“, le comunicó a los demás integrantes del programa.

Ante la noticia, sus compañeras más cercanas, Camila Arismendi, Guarén (Valentina Torres) y Shirley Arica, rompieron en llanto.

Tras su salida, en conversación con BioBioChile Eva Gómez reveló que el estado de salud de su madre fue el motivo por el que tuvo que salir del programa: “(su evolución ha sido positiva) hasta ahora, pero claro, con 92 años, son como los niños chicos están bien y de repente no. Hasta ahora está evolucionando todo bien y espero que así siga”, explicó.

Cabe recordar que desde el primer episodio del reality, la animadora del extinto, Manos al Fuego, se mostró visiblemente afectada por tener que perder el contacto con su madre, quien vive en España.

En esa ocasión, Gómez reveló que la mujer lleva algún tiempo complicada de salud debido a su avanzada edad.

“En el entendido de que es una mujer muy mayor, prefería estar acá en mi zona de confort y frente a cualquier eventualidad mandarme a cambiar, pero con la calma y la información requerida y certera”, argumentó sobre su salida.

Consultada sobre la posibilidad de retornar a Tierra Brava, la ex conductora del Festival de Viña admitió que no está en sus planes: “No, yo creo que no, yo creo que es prácticamente difícil. No entraría tranquila tampoco y la verdad es que no”, justificó.

Sin embargo, no cerró la puerta a ingresar en un tiempo más a otro programa de este formato: “Uno no dice ‘no, nunca, jamás’, para mí fue una experiencia super positiva, llena de desafíos y me siento super feliz de haber aceptado este reto y bueno más adelante, si hay otra oportunidad, a mí me parece y me cuadra, etc. (sí), porque ahora dije que no y mira”.