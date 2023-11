Pamela Díaz y el modelo, Jhonatan Mujica, tuvieron un nuevo acercamiento al interior de Tierra Brava, luego que “La Fiera” dijera que sólo serían amigos.

El nuevo capítulo del reality de Canal 13 estuvo marcado por la fiesta del equipo verde y una fuerte confesión de Fabio.

Durante la fiesta, que fue la primera en la que participó Eva Gómez, Fabio debió cumplir la penitencia de conquistar a Pamela, donde podría recibir un beso o una cachetada.

“Me he dado cuenta de que con el tiempo son cada vez menos las peleas y han pasado otros sentimientos, y el interés es mutuo. Vine con un propósito, que es ganar ‘Tierra Brava’, y si lo gano contigo, mejor”, le dijo el modelo español, a lo que Díaz respondió “No te creo nada” y le pegó una cachetada.

Sin embargo, enfatizó en que desde ese momento “todo parte de cero” con Fabio.

Pamela y Jhonatan ¿nuevamente juntos?

Durante el capítulo, también se mostró un nuevo acercamiento entre Pamela Díaz y Jhonatan Mujica, quienes volvieron a dormir juntos.

“Me encantaría decirte todas las cosas que estoy imaginando. No lo voy a hacer, pero tengo muchas ganas”, le dijo Mujica mientras estaban acurrucados, a lo que Pamela respondió “no, no me digas nada” y lo besó.

Al día siguiente, fue regaloneada tanto por Fabio como por Jhonatan.

Mientras el primero le dio masajes mientras hacían mantequilla con una experta, el segundo le llevaba bebestibles.

Previamente, en una conversación con Fabio Agostini, Pamela le se sinceró respecto a su relación con Jhonatan Mujica y dijo que era una unión “freak y aburrida”.

“A él le molesta que me bese contigo”, dijo Pamela a Fabio, quien señaló “Tú también te besas con él a escondidas”.

Finalmente, “La Fiera” aclaró que “pero lo entendió bien. Nos hacemos cariño bacán y todo, pero vamos a ser amigos”.