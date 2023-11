En el último capítulo de Podemos Hablar, Fran García-Huidobro se refirió a su papel como panelista de Gran Hermano.

En mayor detalle, la conductora de TV lanzó sus proyecciones sobre los participantes que podrían llegar a la final según su opinión. Fran también se dio el tiempo de referirse a Pincoya en particular y cómo ve que su personaje tiene futuro fuera del encierro.

“(Cony) Tiene muchas posibilidades con la Pincoya. Yo puedo decir quién creo… Yo creo que la final está entre los cuatro fantásticos (…) que son la Pincoya, Cony, Jorge y Hans. Yo tengo como un cariño particular por Hans. Yo creo que está entre la Pincoya y la Cony“, aseveró la panelista del reality.

Respecto a las últimas actitudes de Jennifer “Pincoya” Galvarini dentro de la casa-estudio, Fran García-Huidobro le expresó a Julián Elfenbein, conductor del late, que la chilota ya estaría cansada.

“La Pincoya es de los primeros que entraron, de los originales, nunca ha salido del encierro. A mí el 90% del tiempo me ha encantado su participación. Encuentro que es un personaje muy gracioso, muy divertido, muy liviano”, comenzó diciendo el rostro televisivo.

“Las últimas semanas ha tenido un par de salidas de libreto, por decirlo de alguna forma, salidas de libreto metafóricamente para que no piensen que hay libreto en Gran Hermano“, continuó Francisca.

Fran García-Huidobro se refirió a algunos integrantes de Gran Hermano en Podemos Hablar

“Trato de entenderlo desde el lugar del encierro. La Pincoya es menor que yo, y está su hijo, pero hay cosas que no me han gustado. Por ejemplo, que ella haya acusado de discriminación porque ella es de Chiloé, cuando en realidad lo que más hemos hecho en Gran Hermano, lo que más ha hecho la producción es levantar que ella es chilota y toda su cultura, y todo lo que hace. Yo creo que está cansada, está cansada de tanto griterío” opinó Fran García-Huidobro.

Fran, además, dijo visualizar a Pincoya como animadora de un programa después del reality. “Yo creo que si hay alguien que puede capitalizar lo que hizo en Gran Hermano, afuera, es ella. O sea, yo la veo, y voy a tirar la idea y no voy a cobrar, yo la veo en un ‘Pincoya on tour’, no en Chile, en Nueva York“, expresó la conductora de TV.

“La quiero ver en el Carnaval de Río, la quiero ver en el obelisco de Buenos Aires. Yo me imagino perfecto un programa donde las personas realmente se sorprenden de lo que están viendo. Yo creo que ella ha sido muy espontánea y lo que le pasa ahora es que está chata”, aseguró la panelista.