iCata, la joven streamer y exintegrante de Gran Hermano, reveló en una serie de videos en su cuenta de TikTok varias restricciones que la producción del programa le impuso en su entrada al reality.

La periodista contó primeramente que no la dejaron ingresar su pijama de Barbie ni sus pantuflas de Disney, esto ya que su contrato establecía un impedimento frente a la exhibición de marcas: “En mi contrato decía que no podíamos entrar con cosas con marcas como muy llamativas, entonces, nada que diga así como ‘Gucci, Luis guatón’ (sic)”

“Me quedé sin pijama (…), tampoco me dejaron entrar mis pantuflas porque tenían a Bambi”, razón por la que la joven utilizó crocs gran parte del encierro.

“Tampoco me dejaron entrar mis guantes de box”, agregó la influencer. “Entre Rai, Jorge y yo siempre intentábamos pedir que nos pasaran pads o los guantes (…), pero la producción siempre nos daba como excusas. A Rai creo que le decían que éramos muchos así que cuando fuéramos menos nos iban a pasar, pero en un momento fuimos ocho o nueve y tampoco nos pasaron, creo que simplemente no querían que nos entretuviéramos“, aseveró iCata.

La joven tampoco pudo entrar su aro hula-hula, el cual metió en su maleta para que “pasara más piola”. “Te revisan hasta dentro de los calzones, lo juro“, reveló Catalina. iCata confesó también que sólo pudo entrar uno de los tantos gorros que había llevado en su maleta a Argentina; uno que pronto le hicieron devolver porque “le tapaba la cara”.

La streamer colecciona camisetas de fútbol, las que tampoco le permitieron ingresar por tener el logo de Adidas en el pecho. La periodista, además, no pudo entrar con más de dos trajes de baño, por lo que tuvo que devolver varios pares extra que llevaba.

“Todas las chicas se cambiaban todo el tiempo de de traje de baño y a mí sólo me dejaron entrar dos“, expresó la exchica reality.

“También me quitaron un montón de calcetines que tenían marcas. Después veía a todos con sus Calvin Klein ahí y yo decía por qué no me dejaron traer mis calcetines“, continuó la joven, a lo que agregó que incluso le prohibieron ingresar maquillaje como labiales y delineadores, artículos que le tuvo que pedir prestados a sus compañeras.

“Eso nunca lo entendí, porque todas las chicas dentro tenían labiales y delineadores, por lo menos uno o dos y a mí no me dejaron entrar ninguno“, detalló iCata.

Mira aquí los videos donde iCata revela las restricciones que tuvo que acatar en su ingreso a Gran Hermano: