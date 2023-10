Rafael Cavada, quien estuvo 10 días cubriendo in situ la guerra entre Israel y Hamás, relató su experiencia en la zona de conflicto.

De regreso en Chile, el periodista Rafael Cavada relató cómo fue ser testigo in situ del conflicto bélico entre Israel y Hamás.

El corresponsal de guerra estuvo 10 días en la zona del conflicto, en territorio israelí, e incluso llegó a un kilómetro del límite con la Franja de Gaza.

“Lo que a mí me asombró en esta ocasión, en particular, fue la sensación de vulnerabilidad, porque la sensación de revancha de los israelíes es usual: cada vez que hay un ataque, Israel lanza estas represalias que suelen ser colectivas…. Pero en este momento, en particular, había una mezcla de ira pero también de desazón, de angustia”, comentó en “Corresponsal, con Rafael Cavada”, su pódcast en Emisor Podcasting.

“Cuando uno ha estado en estos terrenos, sabe que si uno se deja llevar por sensaciones de pánico, no volverá jamás… Yo escuchaba los cohetes que caían y sabía que venían de allá (de la Franja de Gaza)”, reflexionó en retrospectiva.

“Yo a esta altura trato de ver lo que hacen los locales. Es cierto que en Tel Aviv la gente corría. En Sederot conversábamos cuando se escuchaban las bombas… Yo creo que es un switch que opera. Si te pones a pensar que te puede caer algo encima, no sales del auto. Es más, no vas al lugar”, dijo.

En el diálogo, que sostuvo con la periodista Soledad Agüero, también se refirió a su principal resquemor sobre el futuro del conflicto.

“Todos los periodistas internacionales compartimos el mismo temor: que esto escale (…). Que Irán tiene ganas de que Hezbollah se meta en el conflicto es una realidad. Y que esto podría dar lugar a un enfrentamiento de baja intensidad constante, del cual no se salga en años, es súper preocupante, para el mundo y para el pueblo de Palestina e Israel”, dijo.