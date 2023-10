Solo minutos después de que la cosplayer dejara la casa de Gran Hermano, Bambino (Fernando Altamirano) regresó a la casa estudio trasandina y lo hizo con un tenso encuentro con Sebastián Ramírez.

Cuando sus compañeras aún lloraban la salida de iCata, Fernando fue recibido a brazos abiertos por casi todos sus excompañeros, donde recibió cariñosas bienvenidas de Cony Capelli y Pincoya. Sin embargo, con el chico reality no fue igual.

Tal como advirtió en entrevistas anteriores a su ingreso, Bambino tenía como objetivo “molestar y hacer show”. Fue así que apenas ingresó lanzó una broma a Ramírez que no le cayó nada bien.

“¿Dónde está la pieza del Seba? Es que ese hueón(sic) no se baña mucho, entonces no quiero estar en la misma pieza”, dijo a modo de burla, esto después de las reiteradas ocasiones en que Ramírez lo calificó como una “planta” dentro del reality por no generar conflictos.

Desde ese momento la situación se puso álgida, sin embargo, la molestia de ambos se encendió cuando Sebastián lo acusó de ingresar “libreteado”.

“¿Oye Fernando, estudiaste bien el libreto? ¿Para la semana (que te vas a quedar) supongo?”, le dijo Ramírez. Ante la sarcástica respuesta positiva de Bambino, Sebastián continuó: “Así te quiero ver acá, con esa personalidad una semana (…) porque te vas a ir cascando al tiro”, le advirtió.

“Pagamos afuera”, continuó el joven haciendo referencia a pactar una apuesta, a lo Sebastián le contestó: “Que vas a pagar si no tienes donde caerte muerto (…) nadie te pesca afuera”, dijo a los gritos. En ese momento sus compañeros tuvieron que intervenir y separarlos para que no se enfrascaran en una pelea a golpes.