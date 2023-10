Tras adelantar su decisión hace algunos días, la joven cumplió su palabra y presentó su renuncia al programa. En tanto, los fanáticos no tardaron en teorizar sobre quién sería su reemplazo.

Hace apenas una semana la cosplayer y periodista chilena, Catalina Salazar, conocida en las redes sociales como iCata le confesó a su compañera de Gran Hermano, Skarleth Labra, que tenía intenciones de dejar el programa.

La joven influencer le contaba que Jorge Aldoney tenía intenciones de renuncia, por segunda vez, a lo que la jugadora le respondió: “Después de mí, tiene que esperarse”, dejó entrever.

“Yo lo voy a hablar mañana, no, el lunes, porque no me quiero ir el lunes, el jueves puede ser porque el jueves cumplo un mes justo”, dijo en esa ocasión, lo que ahora cumplió.

“La influencer ya le comunicó la noticias a sus compañeros, quienes la intentaron convencer de continuar dentro de la casa estudio, objetivo que no resultó, ya que la jugadora argumentó que tiene motivos personales más fuertes que la llevaron a tomar la decisión“, escribieron en el Instagram oficial del programa.

Sale iCata, ¿ingresa Bambino?

En la misma publicación anunciaron que la cosplayer será reemplazada en vivo por otro concursante. “El cupo de iCata será ocupado por un antiguo jugador”, anunciaron y rápidamente los televidentes comenzaron a teorizar al respecto.

Pese a que el canal no ha revelado el nombre del participante, los seguidores del programa apostaron a que se trataría de Bambino (Fernando Altamirano), expareja de Alessia Traverso.

Esta hipótesis nace luego de que el joven fuera fotografiado en el aeropuerto de Santiago, presumiblemente de viaje a la casa-estudio trasandina, sin embargo, esta teoría recién podrá ser confirmada en el capítulo de este jueves cuando el jugador ingrese en vivo.