Ayer viernes, Cecilia Gutiérrez vivió su último día como panelista de “Zona de Estrellas” en Zona Latina, canal al que dijo adiós en una emotiva despedida.

“Me emociono porque el Zona de Estrellas me acompañó en el momento más importante de mi vida, que fue mi embarazo”, comentó la periodista en diálogo con sus compañeros de programa, tal como recoge el portal Página 7.

“Es muy difícil compatibilizar la maternidad con el trabajo (…) Aquí mi puesto siempre estuvo asegurado”, agregó Gutiérrez, quien se sumará a TV+ en los próximos días.

“Me voy porque soy inquieta, porque no me gusta estar en mi zona de confort (…). Siempre estoy buscando cosas nuevas, ustedes saben, me gustan los desafíos, y aceptar esta propuesta tiene que ver con eso”, dijo.

En la estación privada, Gutiérrez se sumará al equipo de “Sígueme y te sigo”, donde compartirá panel con Julia Vial, María Eugenia Larraín, Daniella Campos, Sergio Marabolí y Michael Roldán.

En pantalla, Mario Velasco y Daniela Aránguiz, compañeros de mesa de la reportera, también reaccionaron con emoción. “No tiene que ver con el canal, todo lo contrario. Me voy muy agradecida”, remarcó.

“Llegué acá en un periodo donde había sido despedida de otro lugar, muy ingratamente, entonces sentí que fue un espaldarazo de Zona Latina que me llamaran y valoraran, siempre me sentí valorada”, resumió.