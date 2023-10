Jean Philippe Cretton dejará temporalmente la conducción del late de Chilevisión, Podemos Hablar, según confirmó el mismo canal a BioBioChile.

Esto debido a que el rostro televisivo se encuentra pasando por un difícil momento personal ligado a su salud mental. Tal hecho ya era sabido por la audiencia y sus seguidores, pues el animador ya había transparentado su estado a través de sus redes sociales.

La semana pasada, “Jean Phi” compartió una historia en su Instagram donde declaró estar viviendo “días difíciles“.

“Aquí es cuando mis cercanos; mis amigos, mi familia me retan y me dicen ‘por qué tienes que hacer videos mostrándote así tan débil’. Pero, a veces siento que hablándole incluso a una cámara se me alivia un poco todo”, dijo el conductor en el registro.

Jean Philippe dejará un tiempo la conducción de Podemos Hablar

Cecilia Gutiérrez, editora de espectáculos de Publimetro, expresó a través de su Instagram que el conductor no habría asistido al canal (CHV) a grabar Podemos Hablar, por lo que sería reemplazado por Julián Elfenbein.

“Este fin de semana canceló un par de eventos que tenía y hoy día no fue a grabar PH, fue reemplazado por Julián”, dijo la periodista de espectáculo en su cuenta. “Me dicen que está más o menos de salud anímica, que está acompañado de su familia” agregó.

Esta noticia brindada por CHV a BioBioChile confirma el complejo estado emocional que Jean Philippe Cretton se encuentra enfrentando.

“Desde nuestro canal manifestamos nuestro total apoyo a Jean Philippe en este momento y esperamos contar prontamente con su talento y calidez humana que lo caracterizan”, expresaron desde el medio televisivo.