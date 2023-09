Un duro round entre chicos reality se registró la noche del jueves en el programa “El Purgatorio” de Canal 13, que contó con Angélica Sepúlveda y Arturo Longton.

En la sección “cara a cara”, ambos rememoraron la mala relación que tuvieron durante su paso por el reality “1810”, el que se realizó hace 14 años.

La primera en hablar fue Sepúlveda, quien le dijo “han pasado 15 años y sigo manteniendo la misma postura de antes, creí que habías cambiado un poco, pero veo que sigues siendo el mismo patán de siempre”.

Pero no solo eso, Angélica Sepúlveda, que tuvo una recordada participación en los diversos programas en los que participó, agregó que “eres un misógino y no eres capaz de atacar a los hombres, siempre te vas contra nosotras las mujeres, creo que es por tu inseguridad, no has aprendido a entender que hay una igualdad, siempre nos has mirado como pequeñas y como objetos”.

¡Sin filtros! 😱 Angélica criticó duramente las actitudes de Arturo Longton ¿Quién merece al paraíso? 👼🏼 O ¿Quién debe ir al infierno?😈 Eso lo decidiremos juntos 🔥#ElPurgatorio después de #T13Central por #Canal13 📲📺💻 pic.twitter.com/BhT1EdyYWW — Canal 13 (@canal13) September 29, 2023

Acto seguido, Arturo Longton, tomó la palabra y le respondió. “Creo que son palabras absolutamente vacías sin ningún contenido real, porque siempre he sentido amor por mi madre, por mi señora, amo profundamente lo que es la mujer”, enfatizó en El Purgatorio.

Incluso añadió que ella era la única mujer con la que ha peleado en su vida “y fue en un reality, no en la vida real (…) “yo he sido capaz de pedir disculpas y tú también tienes que ser capaz de pedir disculpas por las cosas que has hecho”.