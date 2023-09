El exchico reality, Arturo Longton, explicó sus razones para renunciar al panel de Gran Hermano, luego que recibiera una serie de amenazas.

Así lo dijo en el programa de Canal 13, “El Purgatorio”, donde aseguró que nunca se sintió cómodo en dicha función.

“La razón es potente, nunca me sentí cómodo en ese rol, porque tenía poco espacio para hablar, y sí reconozco la excelente relación con mis compañeros y con los animadores”, indicó Longton por su renuncia al panel de Gran Hermano.

En este sentido, agregó que “yo era antipopular y en el fondo mi opinión era muy distinta al resto, me gustaban los participantes que no eran populares”.

Por esta razón, agregó Longton, comenzó a recibir amenazas por redes sociales. “Pensé que de 10 amenazas, una podía ser cierta. Me dije no tengo por qué exponerme a esto. Me estaba haciendo mal y me vino una crisis de angustia, por eso renuncié”, enfatizó.

Otro tema del que habló durante el programa, que también contó con la participación de Angélica Sepúlveda, fue el comentario “Salí de ‘La Granja’ y nunca más encontré pega”, a lo que señaló que se trató de una broma. “Yo nunca quise tener un trabajo convencional”, añadió.

Sobre si le molesta que lo tilden de flojo, Arturo Longton respondió que “es que si no me dijeran así, no estaría acá (…) nunca me ha molestado que me digan flojo, me resbala”.