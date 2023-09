Durante la noche del miércoles, cuando un productor de teatro de 65 años llegaba a la casa de la actriz nacional Bárbara Ruiz-Tagle, un grupo de al menos cuatro delincuentes lo abordó para robar su auto.

El violento robo, cuyo modus operandi se conoce como “abordazo”, quedó registrado en un video captado por una cámara de seguridad del sector en la calle García Moreno de la comuna de Ñuñoa, según recogió BioBioChile.

Sin embargo, en horas de esta mañana se dio a conocer que el afectado era nada menos que un amigo de la actriz de “Mujeres de Lujo”, luego de que ella revelara cómo se dio el atraco.

En conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, Bárbara Ruiz-Tagle relató: “Todo lo que te cuentan, todo lo que te dicen que debieses hacer, es impresionante, pero no se cumple”, comenzó diciendo.

La actriz contó que se trataba de una reunión sobre un proyecto de teatro de la que el afectado es el productor. El hombre, que Ruiz-Tagle identificó como Enrique, habría llegado a eso de las 19:30 horas de la tarde a las cercanías de su casa.

“Estábamos hablando por teléfono porque él me dice ‘¿Tu casa es esta?’; ‘No, retrocede’, entonces yo salgo a buscarlo afuera cuando justo viene llegando otro actor y siento el grito, porque estaba en la reja, y mi reacción es ir a ayudar“, contó.

Sin embargo, en ese momento su colega le “toma el brazo y me dice: ‘Bárbara, tiene un arma’ y veo la imagen finalmente. El que tenía el arma era mayor y todo el resto eran adolescentes, pero algo me llamó mucho la atención es que ya no hay códigos“.

“Cuando hay niños o hay personas mayores, yo siento que antiguamente había un respeto o un ‘no le voy a hacer eso si hay un niño’. Es un código. Siento que ahora todos los códigos se rompieron“, aseguró Bárbara Ruiz-Tagle sobre el robo.

A lo que continuó relatando: “La violencia con la que lo tiraron al suelo, lo encontré feroz, doloroso y los gritos, esos gritos que se escuchan (en el video) son del actor y de mí gritando para que se pudieran ir (…) es difícil ser testigo y mucho más difícil ser la víctima”.

“Todo fue muy rápido, en menos de un minuto y eso que Enrique intentó resistirse (…) uno quiere defenderse y ese acto del grito es… traumático”, agregó.

El propio afectado, un productor artístico, destacó la violencia de los asaltantes. Él solo resultó con algunas magulladuras. “Uno me dice ‘pásame las llaves’ y me pone una pistola en la cabeza”, dijo.