Osvaldo Andrade y José Antonio Neme tuvieron un fuerte cruce esta mañana en Mucho Gusto. La situación se dio en medio de un panel político que analizó la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

De acuerdo a lo que se pudo observar, los ánimos se caldearon bastante entre panelistas como Mario Desbordes, Marco Enríquez-Ominami, Manuel José Ossandón, además de Gonzalo Ramírez y Karen Doggenweiler.

Tras eso, Neme y Ossandón tuvieron un cruce al analizar la figura de Pinochet con el paso de los años. No obstante, esto fue interrumpido por Andrade quien hizo un particular descargo.

“¿Me permite? Sé que no me corresponde este rol en una invitación, pero mantengamos la calma. Muy seriamente voy a decir que yo no vengo a huevear (sic) a este programa o tampoco que me golpeen la mesa”, indicó el exministro.

Neme y Osvaldo Andrade

En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, José Antonio Neme tuvo un intenso debate por la figura de Augusto Pinochet. pic.twitter.com/7ZS12p2mtw — Meganoticias (@meganoticiascl) September 11, 2023

Ante eso el periodista le preguntó si se había dirigido a él, a lo que Andrade respondió afirmativamente. “Usted ha golpeado la mesa y dijo que hemos venido a huevear”, repasó.

Fue ante eso que Neme hizo un ademán de salir del set de televisión, pero fue detenido por sus compañeros.

“Ah, bueno. Me voy entonces para que siga con Gonzalo. Me voy y no hay ningún problema y me retiro de esta discusión porque si el señor Andrade me cuestiona a mí, me retiro a tomarme una agüita de manzanilla”, sostuvo.

“Ese es el problema que tenemos, nos cuesta mucho tolerarnos. Solo digo que nos tratemos con respeto, no pido más que eso”, replicó el exdiputado.