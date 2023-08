Hace algunos días, Alejandra Valle lanzó una severa crítica hacia José Luis Repenning, y su cobertura en la pasada emergencia por las lluvias en Chile. El animador de Tú Día fue apoyado por su compañera Priscilla Vargas y, ahora, por José Antonio Neme.

Recordar que en ese entonces Valle indicó: “Lo que vemos es un show morboso como este: José Luis Repenning. ¿Era necesario que se metiera hasta la cintura al agua para explicar lo que está pasando? ¿Es necesario? Creo que no, eso es morbo. Eso se llama show y no sirve de nada, no ayuda en nada”.

Ante esto, Priscilla expuso: “Solo puedo decir que quien critica, nunca se ha ensuciado los zapatos y no tiene idea de reportear. Lo que hizo Repe demostraba que la gente no podía salir sola de sus segundos pisos, por eso la ayuda con los botes de pescadores”.

Neme repasa a Alejandra Valle

A raíz de esta polémica, y tras analizar los efectos del huracán Idalia en Estados Unidos, José Antonio se tomó unos minutos en Mucho Gusto para criticar la postura de su colega.

Sin ir más lejos, en la instancia recordó cuando Valle animó un evento por la campaña del Apruebo en Valparaíso, el cual concluyó con el polémico acto del colectivo ‘Las Indetectables’.

“Cuando uno habla de morbo, uno tiene que conocer su historia. Primero, ella profitó del morbo del espectáculo durante muchísimo tiempo, hasta que la industria la descartó y cuando la descartó, se fue a hacer lo que está haciendo ahora”, indicó.

“Segundo, se rio a mandíbula batiente de una bandera chilena saliendo del cuerpo una persona diciendo que no tenía idea, no entendía nada”, agregó.

“Entonces, cuando uno tiene un historial así de patético, mejor quedarse callada. No pegue codazos para el lado, porque no tiene que saber de dónde viene”, concluyó el animador.