El reality show “Gran Hermano” definió este domingo a su nueva concursante eliminada en una jornada que estuvo marcada por la expulsión de Rubén tras una denuncia de acoso hacia Scarlette.

Mónica, Constanza y Jennifer fueron las convocadas en la placa de esta semana, siendo esta última la menos votada de la tríada.

“La gente se ha puesto las pilas conmigo, y son ellos los que me mantienen acá”, agradeció “Pincoya” entre lágrimas luego de conocer la decisión del público. “La gente que me apoya es gente sencilla, gente de trabajo, yo lo sé”, agregó.

Tras la instancia, se conoció el nombre de la nueva eliminada del programa, que esta semana fue Mónica.

“Ya no quiero estar más aquí. Quiero estar, pero no puedo. Pero me siento orgullosa de haber estado aquí”, dijo Mónica a sus compañeros en la despedida final.

“No lloren, porque me van a hacer llorar… Los quiero mucho. Ya no podía soportar más”, añadió la concursante más longeva del reality show, que este domingo perdió a dos de sus inquilinos: uno por decisión del programa (Rubén) y otra por votación del público (Mónica).

Gran Hermano: La expulsión de Rubén

Antes que se revelara la votación del público, al inicio del capítulo los animadores leyeron un comunicado donde anunciaron la expulsión de Rubén tras la denuncia de acoso hacia Scarlette.

“En virtud de las acusaciones realizadas por la participante Scarlette, Chilevisión decidió el día de ayer sacar de la casa y suspender la participación de Rubén durante el programa. Durante esta tarde (domingo), se ha decidido apartar definitivamente de Gran Hermano al jugador denunciado”, leyó Diana Bolocco en cámara.