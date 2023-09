Mónica Ramos tuvo un encontrón con Ignacia Michelson en Gran Hermano. La situación habría partido a raíz de un comentario que la jugadora de 77 años expresó sobre la limpieza de la casa.

De acuerdo a lo replicado por Página 7, Michelson encaró a Ramos y le pidió que aclarara sus dichos. “Señora Moni ¿tiene algo que decirme a mí o se lo estaba diciendo a otra persona?”, le indicó.

Segundos después agregó: “Justo estaba despertándome y escuché que dijo algo y quería saber si me lo dijo a mí o a otra persona”.

Fue ante eso que Mónica prefirió no dar nombres: “Siempre hay pinturitas que no hacen nada, pero no estoy nombrando a nadie”.

Mónica discute con Ignacia Michelson

Fue tras eso que la mujer aseguró que estaba molesta por tener que realizar siempre el aseo de la casa, agregando que sólo recibía ayuda de Jennifer (Pincoya).

“Siempre nos toca la mala suerte de hacer el aseo a Pincoya, de repente la Cony o a mí; porque si no lo hago yo o Pincoya, el baño no lo hace nadie”, indicó.

“Yo no estoy nombrando a nadie, lo estoy diciendo en general, porque hay otras personas que tampoco hacen nada. No he dicho nombres, pero sí me da rabia, porque siempre somos las mismas de siempre”, agregó.

Por su lado, Michelson cerró la discusión indicando: “Me sentí identificada y me gusta que me digan las cosas a la cara”.

Hay que señalar que, esta semana, Mónica se encuentra en placa de eliminación junto a Jorge, Constanza y la propia Jennifer.