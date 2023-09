Este jueves, José Luis Repenning cumplió un año en Canal 13, por lo que hizo un repaso de todo lo que han sido estos 12 meses en su nueva casa televisiva.

En este sentido, el animador conversó con BioBioChile y se sinceró respecto a los proyectos que tiene, y no descartó volver a los noticieros.

“No lo he dejado jamás en otra página”, enfatizó “Repe”.

¿Cómo ha sido este año en Canal 13? Lo bueno y lo malo

– Ya tendría que decir puras cosas buenas en verdad, porque ha sido un cambio de canal, un cambio de formato, conocer nueva gente, conocer nuevas formas de trabajo, de mucho aprendizaje y también de muchas experiencias, Festival de Viña, Mundial de Catar. Bueno, seguir fiel a mi espíritu de reportero, digamos. Ha sido un año que, la verdad, si tuviera que buscarle algo malo, no lo podría encontrar. Espero que siga así, estoy muy contento y muy feliz, creo que ha sido un buen año, de muchas emociones.

Respecto a esto mismo, ¿Qué ha sido lo más difícil durante este año?

– Aprender un formato nuevo, la verdad es que tener que enfrentar una forma de hacer televisión distinta, yo hacía toda mi vida periodismo desde la radio, desde la televisión, y entrar en un formato que también, aparte de eso, incorpora la entretención, ha sido súper desafiante, además de que son 5 horas, tocando temas distintos, 5 horas al aire, porque también hay mucho trabajo en las horas no lectivas, entonces, ha sido muy desafiante en ese sentido, ha sido un aprendizaje permanente.

¿Recuerdas un hecho que haya sido clave durante este año y que te haya marcado? Como por ejemplo la cobertura de los incendios o las inundaciones

– Sí, esos fueron momentos muy importantes, porque desde este formato, enfrentar esa cobertura con la mirada de prensa también implica un desafío, pero quizás lo que más me ha dado impacto es la sobreexposición que implica tener que estar al frente de un programa como este, de esta característica, y lo sé, tener que estar, o sea, todo lo que significa la experiencia del Festival de Viña, todo lo que significa la experiencia de estar al mando de un programa que es un franjeado más importante del canal, entonces, yo creo que va por ahí, más que un hito puntual, son como varios hitos.

Respecto a las críticas de Alejandra Valle, varias personas cercanas salieron en tu defensa ¿Qué opinas de los comentarios de Valle y las críticas por la cobertura de las inundaciones?

– Mira, me llamó la atención porque, como lo dije en su minuto, me parece que un poco desafortunado y desinformado, porque al final, todos los periodistas que estábamos en terreno, estábamos por mostrar la dimensión de la catástrofe, y siempre, en mis 20 años de reportero, a lo mejor ella no vio muchas veces mi trabajo antes, o lo que se hacía en prensa antes, pero siempre ha sido así, o sea, uno está en terreno para mostrar la dimensión del problema, no para hacer un show ni nada, porque la verdad que no es el ánimo ni nada por el estilo, menos cuando hay dolor. No, me pareciera un poco desafortunado, yo agradezco mucho a toda la gente que salió a, digamos, entre comillas, defenderme, sino que más bien defender una forma de hacer periodismo que es real, o sea, la televisión tiene eso, es imagen, sonido y contenido. Entonces, si la imagen, el contenido no la apoya sobre imagen, más vale escribir una nota en papel y leerla al aire, la televisión tiene que mostrar, y eso es lo que hacemos cuando vamos a terreno. Claro, si no trabajemos en un diario.

¿Tienes pensado algún proyecto paralelo al matinal?

– Por ahora estoy concentrado en el matinal, en seguir mi aprendizaje, ahora siempre estoy a disposición de lo que el canal quiera, y en algún minuto también desarrollar mis inquietudes propias, digamos, pero en este minuto estoy abocado 100% a lo que me pide el canal, a lo que es el proyecto del matinal, y por supuesto el apoyo con prensa.

¿Te gustaría volver a los noticieros o es algo que ya dejaste en otra página?

– No, no lo he dejado jamás en otra página, siempre uno está disponible para hacer lo que es el alma mater, me encanta el periodismo, me encantan los noticieros, lo hago de una forma distinta, pero siempre estoy dentro del periodismo ejerciendo, digamos, este nuevo formato, así que no, yo no le cierro la puerta a nada.

Respecto al denominado “pacto” de envejecer junto a Priscila Vargas en caso que lleguen solteros, entre risas, el periodista también se refirió.

– Salió en tono de broma, más bien son cosas que se dicen en el momento, somos bien amigos, tenemos confianza para decirnos cosas así, pero no es que exista un pacto firmado, digamos, ni nada por el estilo.

Y finalmente, si nos pudieras dar un balance de este año

– Ha sido un balance muy positivo, extremadamente positivo, he sentido mucho cariño acá, en el Canal 13, he sentido mucho cariño en el público, en la gente, he sentido mucho afecto, y nada, estoy en una etapa de aprendizaje, es como nacer de nuevo, así que estoy muy contento, ha sido un año donde lo positivo se impone sobresalientemente sobre cualquier cosa negativa, como vuelvo a repetir, no he encontrado, digamos, este año un punto que pudiese decir negativo, así que estoy muy contento, un balance es positivo 100%.