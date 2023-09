Días atrás se promulgó la normativa que modifica la Ley de Tránsito, que obliga a los conductores grabar la patente de todo tipo de vehículo, específicamente en los vidrios y espejos laterales. Al respecto, Rodrigo Sepúlveda expresó una crítica bastante dura, aludiendo al Estado.

A través de su vitrina en Meganoticias, el periodista aseveró que la nueva norma es una “patudez”, debido a los altos valores que tendrán que pagar dueños de vehículos.

“Cuando lo vi y me enteré de esto, yo no lo podía creer. Me parece una patudez enorme con la población. Es deber del Estado darnos seguridad a todos nosotros, no esperar que las medidas salgan de mi bolsillo”, indicó.

“Entonces, ahora a las alarmas, alambre de púa, GPS y cámaras hay sumar el grabado de patentes. Mira que lindo, como está todo tan baratito. Dicen que cuesta entre 25 y 40 lucas (pesos), que no es mucho, pero para mí es harto”, agregó.

En este sentido Sepúlveda aseguró que, la nueva medida puede acarrear más complicaciones para quienes son propietarios de vehículos.

“¿Ustedes saben la plata que están ganando quienes hacen esta pega? Y me parece bien, es su pega y vamos grabando patentes. En vez de dar una solución para gente, toda la responsabilidad de que no te roben es para uno. Como decía el gran ‘Bonva’ (Eduardo Bonvallet), ¡chao!”, concluyó.

Hay que señalar que la nueva legislación engloba a vehículos nuevos y usados. La ley deberá contar con un reglamento, que será confeccionado en un plazo máximo de 6 meses. Desde ahí, los automovilistas de vehículos antiguos tendrán 12 meses para implementar el grabado.

“Los dueños de vehículos van a tener 12 meses para poder grabar los vehículos que ya están en su propiedad y los nuevos van a tener que salir con esta placa patente ya grabada en cada uno de los vidrios involucrados”, sostuvo Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones.