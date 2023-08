La salida de Lucas y su posterior entrevista en el panel de Gran Hermano era uno de los momentos más esperados por los seguidores del reality show, sin embargo, las críticas no se dejaron esperar, lo que llevó a Fran García Huidobro a responder a través de sus redes sociales.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la panelista se refirió a este tema.

Primero comenzó agradeciendo un regalo que le hizo llegar la familia de Hans, para luego ir de directo a la criticada entrevista.

“Estuvo muy interesante el programa de hoy. A veces siento que ustedes quieren ver correr sangre, y apenas corre sangre rajan a denunciar al programa a las instituciones que ustedes consideran pertinentes”, dijo Fran.

Acto seguido, la exactriz añadió que “voy a ser siempre fiel a mi opinión y mis convicciones, como les he dicho muchas veces, si eso concuerda con ustedes, buenísimo, y si no, mala suerte nomás, no era y era“.

Fran García Huidobro indicó que es una seguidora de las redes sociales y que en general lee todos los comentarios, pero que “eso no me obliga a pensar como ustedes, y yo tengo un rol como panelista, no soy la sepulturera de nadie”.

“Lucas, hoy día, nunca he visto a un participante de Gran Hermano en esta temporada salir más angustiado y más débil que él. Si a ustedes les gusta patear a la gente en el suelo, bueno, eso habla más de ustedes que de mí”, dijo la Fran.

En este sentido, indicó que le preguntó todo lo que tenía que preguntarle, incluido el episodio con Bigote, Fran y el desbordante.

Finalmente, llamó a las personas a “tomarse Gran Hermano como lo que es, un reality”.

Críticas a entrevista a Lucas en Gran Hermano

Durante el transcurso de la entrevista a Lucas por parte del panel de Gran Hermano, seguidores del reality manifestaron su descontento en redes sociales.

Esto, luego de episodios como el que ocurrió con Bigote, la mascota de la casa, la discusión con Pincoya y otros como el plan para eliminar a la familia “Lulo” de la casa.

Oye pero al Benjamin lo hicieron mierda por mucho menos y al Lucas no se le ha dicho nada, los panelistas muy flop 🤡 #TheLulosShow #GranHermanoCHV pic.twitter.com/UBC060EYvN — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) August 22, 2023

Mi compadre del panel está dándole consejos a Lucas para enfrentar la realidad que se le viene pesadito 😬 #TheLulosShow pic.twitter.com/1hsVOpJ6Ks — Javi lulo (Taylor’s Version) (@negrajaviii) August 22, 2023

al benjamin lo hicieron mierda en el panel por menos wn

y al wn del lucas lo están tratando como rey#TheLulosShow pic.twitter.com/5XunYk2dih — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) August 22, 2023