En un adelanto del programa Podemos Hablar, que contará con la participación de Tatiana Merino, la actriz nacional recordó su relación con el comediante Álvaro Salas a comienzos del 2000.

La polémica relación que remeció la pantalla chica luego de conocerse que Merino estaba en una relación oculta con el “rey del chiste corto”, mientras este tenía una relación paralela, se convirtió en una de las más controvertidas en ese entonces.

Tatiana Merino, tras ser consultada por el animador del espacio, Jean Phillipe Cretton, la actriz afirmó que mantiene el contacto con Álvaro Salas: “WhatsApp no más, siempre, pero todo bien, ninguna cosa más”.

“Sabes que no es mi enemigo, ya pasó la vieja, aparte que fue súper importante en mi tiempo, tengo bonitos recuerdos. Yo creo que fue mi primer amor“, afirmó.

Luego de contar que el humorista estuvo a punto de arribar a Australia, país donde actualmente vive Merino, para presentarse ante la colonia chilena, pero que no ocurrió. La actriz recordó cómo se gestó su relación con Álvaro Salas: “Con el humor con que te conquista, la guitarra, la cosa”.

A lo que agregó: “Yo no le tengo mala, pero ya fue. Sinceramente, yo digo ‘qué estúpida’, veo como era físicamente yo, que podía haber tenido cualquier mino, y me quedé enrollada donde no era. Yo estaba tan enamorada, yo podría haber tenido una pareja para mí, sin atados”.

Sin embargo, la actriz afirmó que esta relación marcó su vida: “Cuando uno está enamorada, y terminas con esa persona, después con otras parejas, tú buscas inconscientemente a la persona que tu corazón está ahí”.