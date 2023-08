Durante el último capítulo emitido de Podemos Hablar, la actriz Loreto Aravena, relató una tensa situación que debió enfrentar durante un viaje a China que hizo algunos años atrás. Allí fue asaltada por dos sujetos mientras ‘turisteaba’.

Según relató, estaba de viaje en el país asiático junto a su exmarido cuando intentaron robarles. Pese a encontrarse en un lugar turístico, mencionó que las personas no eran muy amables en esa zona.

“Era hostil el lugar. La gente no hablaba mucho inglés, los taxis no querían llevarte si no hablabas chino. Era un lugar hostil con el turista“, comentó.

Aravena contó que se encontraba visitando los Hutongs, un lugar turístico que parece un laberinto hecho de casas. “La cosa es que nos subimos a un tuctuc, que son estos típicos carritos y se nos ocurrió la maravillosa idea de pasar a sacar plata a un cajero, una estupidez que no hay que hacer“, relató.

Fue entonces que fueron abordados por el criminal, que era el conductor del tuctuc. “Pasamos, nos guardamos la plata en la mochila, andábamos con cámara, nos fuimos a subir y nos empezaron a meter dentro de estos laberintos en el tutuc, donde nosotros como que dejamos de ver el cielo”.

“Y de repente nos paran en una esquina y el tipo se da vuelta y nos piden la mochila y la cámara. Nosotros así como ‘chuta’“. La actriz explicó que, el sujeto no estaba armado, pero igualmente tuvo que pedir ayuda.

“Entonces lo primero que atina mi exmarido en ese minuto fue decirme como ‘sal de acá, corre’. Yo empiezo a correr entremedio de estas callecitas y veo que se mete otro tipo y empiezan a forcejear. Y yo así como ‘help, help’“, contó.

Loreto Aravena capturó a un criminal en China

“Tuve demasiada suerte porque no sé como hice un par de giros y encontré la calle principal de inmediato, y ahí me puse al medio y grité ‘help, help’. Y en eso viene una patrulla”, agregó Aravena.

Posteriormente, los policías la acompañaron a los laberintos donde pudo socorrer rápidamente a su expareja, “seguía el forcejeo de los dos tipos, era como una cosa bien caótica”, concluyó.

Loreto Aravena añadió que recuperaron sus cosas aunque “creo que nos alcanzaron a robar un poco de plata”. Además, fueron llevados a una comisaría donde se les pidió que ayudaran a identificar a los criminales.

“Yo así como ‘no, yo quiero irme a pasear. No quiero seguir en esta situación quiero irme"”, señaló. La actriz admitió que se sintió obligada a ayudar y tuvo suerte de encontrar al sujeto rápidamente, que se encontraba junto a otro taxista en la misma zona.

“Digo que era él y se lo llevan detenido, nos empieza a gritar cosas“, completó, agregando que la detención comenzó a alargarse y sintió miedo de tener dificultades para después salir del país. “Tuvimos que hablar con un mandamás porque no nos dejaban irnos de la comisaría sin dar declaraciones”, cerró.