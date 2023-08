Durante los últimos días, Ignacio “Nacho” Gutiérrez y Carola de Moras han estado en el centro de la polémica luego de que, en medio de su promoción al programa El Purgatorio, Gutiérrez asegurara que su excompañera de matinal debía entender “la gran cantidad de dolor que le causó a mucha gente”.

Los problemas entre ambos datan de 2016 cuando el entonces conductor de CHV, Nacho Gutiérrez, dejó sorpresivamente el canal tras su exitoso paso por el programa de farándula SQP. Esta decisión terminó con un juicio de por medio y con un conflicto que data de hace más de 7 años con la también animadora Carola de Moras.

Tal como se ha encargado de contar el propio Gutiérrez, en ese entonces tuvo un conflicto con altos ejecutivos del canal, a quienes acusó de discriminación por su orientación sexual, a los que enfrentó legalmente mediante la Ley Zamudio.

En ese entonces, sus colegas Francisca García-Huidobro y Pamela Díaz atestiguaron a su favor, sin embargo, su compañera de programa matinal, Carolina de Moras, se abstuvo, lo que marcó al periodista.

Desde entonces, Nacho Gutiérrez no ha dejado de acusar a Carola De Moras de “mentir” y “traicionarlo”. Situación a la que esta semana de Moras decidió responder, acusando que Gutiérrez “está obsesionado con difamarme y desprestigiarme”.

En conversación con BioBioChile por su programa con estreno este jueves El Purgatorio, se consultó a Gutiérrez si, pese a sus múltiples encuentros, habría opción de poder ver a la comunicadora en el espacio, situación a la que se vio dispuesto a acceder.

“Si ella quiere ir a pagar sus culpas a El Purgatorio, bienvenida”, respondió entonces.

De todas formas, aseguró que “a mí me llama la atención algo, primero que habló después de siete años y yo creo que hoy día ya no sirve”.

“Además, dice que a mí me pidió disculpas, la duda que tengo yo es que si dice que nunca nada pasó, por qué me estaría pidiendo disculpas o me habría mandado un mensaje pidiendo disculpas, ahí como que no entiendo”, aseguró, sin dar mayores detalles.

En el comunicado de Carola de Moras entregado a Cecilia Gutiérrez esta semana, la comunicadora dijo: “Ha pasado tanto tiempo desde que Ignacio Gutiérrez viene con la misma historia, que no me queda más que asumir que está obsesionado con difamarme y desprestigiarme”.

“Yo no lo eché del canal ni tuve nada que ver con todo su problema”, zanjó. “Que le reclame a quién lo demandó, no a mí”, le advirtió.

“Por lo demás, una persona que se refiere permanentemente hacia una mujer de esa forma, claramente no es confiable”, concluyó.