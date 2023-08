Corría el año 2016 cuando el conductor de CHV, Nacho Gutiérrez, dejó sorpresivamente el canal tras su exitoso paso por el programa de farándula SQP, esta decisión terminó con un juicio de por medio y con un conflicto que data de hace más de 7 años con la también animadora Carola de Moras.

Tal como se ha encargado de contar el propio Gutiérrez, en ese entonces tuvo un conflicto con altos ejecutivos del canal, a quienes acusó de discriminación por su orientación sexual, a los que enfrentó legalmente mediante la Ley Zamudio. En ese entonces, sus colegas Francisca García-Huidobro y Pamela Díaz atestiguaron a su favor, sin embargo, su compañera de canal Carolina de Moras se abstuvo, lo que marcó al periodista.

Desde entonces, Nacho Gutiérrez no ha dejado de acusar a Carola De Moras de “mentir” y “traicionarlo”, no obstante, recién ahora la ex animadora del Festival de Viña se pronunció al respecto. A través de Cecilia Gutiérrez, Carolina de Moras envió un comunicado al programa Zona de Estrellas, donde afirmó que el periodista estaba “obsesionado”.

“Ha pasado tanto tiempo desde que Ignacio Gutiérrez viene con la misma historia, que no me queda más que asumir que está obsesionado con difamarme y desprestigiarme”, comenzó diciendo.

A lo que agregó: “Yo no lo eché del canal ni tuve nada que ver con todo su problema”, zanjó. “Que le reclame a quién lo demandó, no a mí”, le advirtió.

“Por lo demás, una persona que se refiere permanentemente hacia una mujer de esa forma, claramente no es confiable”, concluyó.

No obstante, en las últimas horas el periodista se defendió. En conversación con TiempoX, Gutierrez dijo: “Me hubiese encantado que hablara hace seis años, hace seis años su opinión era valiosa, hace seis años dos grandes mujeres de Chilevisión como la Fran (García-Huidobro) y la Pamela (Díaz) hablaron fuerte, claro y ante tribunales”, dijo.

A lo que agregó: “Hoy día me parece que si quiere hablar, lo hace un poquito para victimizarse, hoy día ya no sirve. Lamentablemente ya me discriminaron. El silencio hace mucho daño, por eso yo no guardo más silencio cuando tengo que defender a alguien“, aseguró.