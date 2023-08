Tras anunciar que dejara el país junto a su hija Luz, la modelo española Gala Caldirola finalmente concretó el viaje de retorno a su tierra natal este martes, lo que originó la emotiva despedida del futbolista nacional, Mauricio Isla, padre de la niña.

Pese a que hace varios días la influencer venía dejando mensajes de despedida en su cuenta de Instagram, fue recién esta jornada que el deportista se pronunció al respecto: “Hoy es el día más triste de mi vida, hace casi un año se fue mi princesa grande y hoy te toca partir a ti princesita pequeñita”, comenzó escribiendo junto a una foto de Luz y él en la playa.

“Papá seguirá luchando por ustedes y de donde este le pediré a Dios que las cuide mucho. Mi bebé Luz quiero que pienses y sepas siempre que papá está y estará siempre contigo, que mi misión más grande es verte feliz a ti y tu hermanita Martina, que seas una niña de bien y llena de ilusión en esta vida, amor mío“, agregó.

Pero sus palabras no se detuvieron ahí: “Si me necesitas, llámame. No importa si estoy durmiendo, si tengo problemas propios o si estoy enojado. Si me necesitas y necesitas hablar conmigo siempre voy a estar para ti. Buen viaje chiquitita hermosa papá te va a extrañar demasiado”, escribió.

En la sección de Instagram Stories, Mauricio Isla le dedicó otro mensaje a la hija que tiene con Gala Caldirola, el que fue respondido por esta última.

“Ten claro que papá seguirá luchando por ustedes y de donde este le pediré a Dios que la cuide mucho, te amo mucho corazón. Que tengas un lindo viaje junto a tu mamá, en España tus abuelos y tíos te están esperando lleno de amor”, dijo el futbolista.

A lo que Caldirola replicó: “Todo lo que teníamos que hablar lo hicimos ayer a los ojos, ambos sabemos que todo lo que hacemos es por luz y estemos donde estemos somos un equipo”, cerró.

Cabe recordar que la influencer decidió retornar a su país de origen por proyectos laborales, por lo que tal como mostró en sus redes sociales, emprendió el viaje esta mañana junto a la pequeña Luz y su representante, Suro Solar.