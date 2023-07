La ex chica reality conversó en Instagram sobre su corta pero intensa relación con el periodista.

Ahora que Camila Nash se encuentra en México, la influencer de icónicos realities como Pelotón y Mundos Opuestos, se refirió a su mediática relación con el conductor Julio César Rodríguez.

En una transmisión en directo, la exparticipante Calle 7, especificó que “para los que no saben, fue un novio que yo tuve en Chile y fue una relación súper súper mediática, porque él es muy famoso. Yo también soy conocida en Chile, pero él es así de otro nivel… heavy”, agregó a sus miles de seguidores.

En sus propias palabras, Nash desclasificó que pese a tener una diferencia de edad de 17 años, la relación siempre iba viento en popa. “Él era mucho mayor que yo, y como yo me veo siempre más joven, él se veía como mucha diferencia de edad, aunque en verdad no había tanta”, mencionó en la red social.

“Bueno, fue una relación súper linda, duramos diez meses, algo así… ¿Si lo echo de menos? Qué es tonto. Fue hace como cinco años, huey. Un beso para Julito, lo quiero mucho”, exclamó la chilena.

La reflexión de Camila Nash sobre Julio César Rodríguez

Vale mencionar que en Podemos Hablar, la rostro tuvo una sentida reflexión sobre el breve, pero intenso romance con J.C. Rodríguez, con quien confesó en el espacio de Chilevisión, se proyectaba para formar una vida familiar.

“Fue una relación que tuve cuando ya estaba más grande, más madura, éramos un buen equipo. Sí hubo ganas reales de establecernos como pareja y antes no lo había sentido”, señaló en la ocasión.

Ante la pregunta de Julián Elfenbein, de si seguía con el “bichito del amor”, la concursante de Calle 7, estimó que “a las personas importantes uno no las olvida”.

Pero en el fondo supo que ya la relación no tenía vuelta atrás.

A su vez, Camila no tuvo dudas sobre sus sentimientos. “Yo me sentía enamorada, y eso dan ganas de formar una familia, de llevar un compromiso a otro nivel, pero fue bonito porque yo no lo había sentido antes”, finalizó.