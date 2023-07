Las tensiones están creciendo dentro de la casa de Gran Hermano y los problemas de convivencia son claramente más visibles. Constanza Segovia es una de las participantes que más detractores tiene dentro del encierro, siendo Fran Maira y Maite Phillips, quienes lideran el grupo. Es por ello que la hermana de la bailarina pidió sanciones contra ellas por amenazas.

“En la mañana vi algo muy desagradable, y espero que Gran Hermano ponga puntos en serio en esta hueá (sic), porque que alguien le diga ‘le voy a pegar un combo en el hocico’ a mi hermana, no debe ser algo que se tome con ligereza”, sentenció Camila Capelli, en sus cuentas en redes sociales.

“Si a Francisco lo sancionaron por empujar a las cabras a la piscina, deberían sancionar a la Maite y a la Fran porque es agresión, violencia y habla de las pésimas personas que son. Falta esto, para que la Maite vaya y le ponga un combo en el hocico a mi hermana. Gran Hermano y ojalá te tomes esta hueá (sic) en serio, porque no es en broma, es una amenaza”.

Todos tenemos derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia. Comentarios de este tipo no solo son moralmente incorrectos, sino que también pueden violar las normas y leyes que protegen a las personas de cualquier forma de agresión física o verbal #GranHermanoChile pic.twitter.com/wuTOkOymt6 — Camila Capelli (@CamilaC46014) July 8, 2023

En el capítulo del domingo de Gran Hermano se pudo ver cómo Fran y Maite hablan con otros compañeros sobre la personalidad de Constanza, asegurando que no les cae bien y que creen que ella es un personaje. Esto se dio luego de que se viera un coqueteo entre Lucas y Constanza.

Fran y Maite contra Coni y Trini en Gran Hermano

“Quiero sacarle la mierda a alguien, pero obviamente me voy a ir”, lanzó Fran mientras se encontraba en la piscina. “Estoy enojada, no más, y mañana no se me va a pasar”, añadió.

“A mí no se me va a olvidar y no voy a seguir fingiendo una convivencia”, continuó. En ese momento, uno de los participantes le preguntó a la influencer si había pasado algo durante la fiesta del viernes.

“Es la intención de gente que está con trago y que yo lo noto. Se lo diría de frente, pero se va a poner a llorar, le voy a causar un trauma y me van a echar”, sentenció haciendo referencia a los problemas con el alcohol que Constanza confesó haber tenido en el pasado, un tema que también fue tocado por Ariel, en una discusión con ella, antes de ser eliminado.

Más tarde, Maite aseguró que no soportaba a Trinidad, amiga de Coni. “Ayer, cuando me respondió, usé todo lo que estaba dentro de mí poder, para no pegarle un combo en el hocico y mandarla a la mierda”, sentenció.