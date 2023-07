Lucas Crespo y Fran Maira fueron la primera pareja formada en Gran Hermano, a pocos días de haber comenzado el encierro. La semana pasada terminaron su romance, pero hoy ambos están envueltos en “cuadrado amoroso” junto a Constanza Segovia y Vivi Acevedo.

Todo comenzó hace algunos días cuando Fran y Vivi comenzaron a mostrarse cercanas. Se les vio abrazadas en varias oportunidades e incluso descansando cariñosamente.

Las cosas cambiaron durante la fiesta semanal que se realiza los días viernes en el programa, donde los coqueteos entre ambas se volvieron más intensos.

Por su parte, Lucas comenzó un flirteo con Coni, quien, a su vez, mantenía una especie de relación con Vivi, que muchos habían calificado como romance. No obstante, Fran no quedó nada contenta al ver aquella dinámica.

Conversando con Trinidad, Coni confesó que el juego que tuvo con Lucas era simplemente eso, “porque no me voy a meter cuando la Fran estuvo ahí, cachai. Una cosa de respeto”, dijo.

¿Fran y Vivi, la nueva relación de Gran Hermano?

Tras la fiesta, Fran, Vivi y otros compañeros fueron a disfrutar la piscina, donde la cercanía de la influencer y la futbolista se hizo más evidente, todo frente a Lucas.

En la noche, ambas compartieron la cama, en la habitación denominada el “after”, donde finalmente se besaron por primera vez.

Previamente, Lucas había conversado del tema con Jorge. “La Fran como que ahora se ‘come’ a la Vivi, y según Rubén, que la Vivi me quiere ‘comer’ a mí, y yo me ‘joteé’ a la Vivi, o sea, no me la ‘joteo’, pero soy muy simpático y la veo ‘agarrándose’ a la Fran… Y ahora con la Coni es una hueá muy rara…”, confesó.

Fue en ese momento en que Jorge le contó a Lucas que “Coni tiene una relación abierta con Vivi”. “Yo no entiendo nada”, sentenció.

Antes de revelar el eliminado de esta semana en el capítulo estelar de Gran Hermano, Diana Bolocco le preguntó a Fran y Vivi cómo habían pasado la semana, pero mientras la futbolista esquivó la pregunta, Fran respondió que “había estado bien acompañada”.

Por su parte, fue Maite quien reveló que al lado de su cama, había visto dos concursantes habían compartido un ‘beso de amigas’.

Lucas, en tanto, se mantuvo en silencio, mientras que Constanza afirmó que ella no tenía idea de ese tema, que al parecer ya lo comentaba toda la casa.