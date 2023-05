El momento se dio durante la mañana de este domingo, durante el proceso eleccionario, donde una mujer de Puente Alto que se encontraba en la fila para excusarse de votar en una comisaria admitió que prefería pagar la multa por no votar, que acudir a sufragar.

Un cómico momento se dio durante la cobertura del matinal de CHV de las largas filas que se han reunido a las afueras de las comisarias de Carabineros para presentar excusas por no votar.

El hecho se dio luego de que una mujer se acercara al despacho en vivo que realizaba Juan Pablo Queraltó desde Puente Alto a decir que había ido hasta el lugar solo para “sapear” y que prefería pagar la multa que acudir a votar.

El periodista se encontraba conversando con personas que se encontraban en la fila sobre sus parejas cuando una mujer vestida con un polarón morado pasó varias veces frente a la cámara interrumpiendo el cuadro, en ese momento se dirigió fuera de micrófono a Queraltó quien la interrumpió preguntándole por su marido: “No tengo marido, para qué quiero cachos (…) son puros cachos los hueones” (sic).

Esta respuesta despertó las risas en el estudio y abrió paso a consultarle sobre si iba a sufragar: “No, no voy a votar por ningún hueón, no estoy ni ahí”(sic), le afirmó al periodista luego de revelar que no estaba en la fila para excusarse.

Los constantes garabatos de la mujer provocaron las constantes risas del estudio y de la mujer en cuestión, sin embargo, cuando supo cuál era el valor de la multa que debía pagar por no votar, su ánimo cambió.

“No, no vengo a ninguna cuestión aquí (…) Ando sapeando. Yo no estoy ni ahí con votar. Qué saco votar”, luego de enterarse de que podía recibir una multa dijo: “No importa”, sin embargo, su semblante cambió cuando se supo que la tarifa era de casi 200 mil pesos.