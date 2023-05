El humorista Claudio Reyes habló el complejo momento que vivió a mediados de abril, relatando que sufrió un infarto hace dos semanas.

Reyes, que llegó como invitado al programa Not News, conversó con Nicolás Larraín respecto a diferentes temas, sin embargo, al inicio del espacio, el presentador de televisión puntualizó que su entrevistado “estaba enfermo al corazón”.

“¿Qué pasó?”, preguntó de inmediato Larraín.

“Cortito: el domingo 23 tuve un infarto. Así de simple”, lanzó Reyes, a lo que el conductor no escondió su sorpresa. “Para mala suerte de mis amigos de la izquierda, estamos vivos, estamos vivitos, recuperándome”, añadió entre risas.

En esa misma rama, Reyes aseguró que su situación se debería a que “tengo enfermedades de base: hipertensión, diabetes, que fue lo que influyó, según dijo el doctor”.

“Ese día domingo fui a hacer deportes, llegué, me bañé, me senté a almorzar y me empecé a sentir como el loli (sic). Me dolía todo. Es una cosa que no se puede explicar. Pensé que era la comida, la deje a un lado, y me voy sintiendo más mal y más mal”, relató.

“Antes de la clínica, quiero ir al baño, me paro y caigo desmayado”, continuó con su narración, apuntando que, tras colapsar, su esposa se contactó con amistades médicas de la familia, quienes le ordenaron a ir de inmediato a la clínica.

“Esta es primera vez que lo digo. La gente creía que había tenido un problema médico”, comentó también Reyes, asegurando que quiso comentarlo “porque estoy en franca recuperación. Si hubiera muerto habría muchos contentos, pero no fue así”.