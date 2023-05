El periodista Carlos Pinto comentó sus preparativos para el final de temporada del programa Alma Negra, donde tanteó también los motivos por los que realiza programas sobre crímenes basados en hechos reales.

En conversación con María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, el comunicador aseveró que este era el final de la historia con la segunda parte, marcando así el final de la temporada.

“Estoy muy alegre, porque cerramos un capítulo con el que generamos muchas expectativas la semana pasada. Me parecía un despropósito que no cerráramos (la ficción). Es como leer la mitad de un libro, y el final… no lo sabe nadie”, aseveró.

Asimismo, adelantó que el episodio “está hecho con una intención bastante interesante”. “Desde mi punto de vista como realizador digo que es imperdible, y la gente sabe que no emito juicio de mi trabajo, pero esta vez creo que es un tremendo programa que va a dejar una tremenda lección”, apuntó.

El profesional además reflexionó sobre su constante conexión con historias policiales que impactan tanto a su público con cada capítulo, así como los casos originales que indignaron al país.

“¿De qué nos puede servir que nosotros nos emplatemos tanto de imágenes delictivas? Creo que es bastante insano”, mencionó en la conversación, recordando cómo día a día “las noticias traen muchos hechos criminales en los titulares, y el desenlace de esos crímenes nunca se conocen”.

“Yo quiero tomar a ese criminal que apareció largamente en las ‘páginas rojas’ y decir qué lleva a esa persona que el árbol se tuerza y crezca hacia otro lugar”, explicó.

En esa rama, Pinto apuntó que “tomamos la criminalidad como un hecho importante en una historia. Contamos historias que pueden ser cruentas, pero son como los libros”.

“Nos inspiramos en historias reales para llevar a cabo estas películas de la vida real, que nos permite acercarnos a hechos que tuvieron cierna connotación. La mirada que le damos es hacer una historia que el público pueda, ficcionadamente, entenderla mejor”, añadió.

Asimismo, mencionó que busca mostrar este tipo de relatos porque “esto le dolió a alguien, y esto no puede volver a suceder. El principio de este canal, y yo creo que de todos los canales, es que se tiene que consagrar esta sensación de que esto se realiza primero porque es público, que se puede hacer”.

Pinto destacó que además se tiene cuidado con las personas tras los sucesos, realizando cambios de nombres de cada persona implicada y la ciudad de origen, apuntando también que las historias traen ficción, para entretener al público con toques más dramáticos.

Respecto a esta misma ficción, Godoy le preguntó a Pinto sobre cómo se creaba el perfil de los protagonistas, indagando si todo es mera ficción.

“Cuando los crímenes están realizados y cerrados, uno tiene antecedentes que nunca tuvo; como la definición psicológica del personaje. Para ingresar a la cárcel muchas veces hay ahí un diagnóstico psicológico”, respondió.

“Así, cuando ya tienes esos antecedentes, queda buscar esa hebra. También investigamos todas las entrevistas que hacen, donde están impresas en ella esa misma sensación”, dijo.