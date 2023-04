A días que trascendiera en redes sociales una supuesta pelea entre Lisandra Silva y Aníbal Pachano durante su estadía en “Aquí se baila”, la cubana compartió su versión de los hechos en su visita al web show de Kever Star.

De acuerdo al rumor, la cubana había abandonado el programa tras recibir una crítica negativa del argentino, en plena grabación de uno de los capítulos del estelar de Canal 13.

“Yo respeto mucho la vida de un bailarín, yo vivo con uno, y estoy a años luz de ser una bailarina profesional, yo hago lo que puedo y lo que mi cuerpo me permite (…). Uno va ahí con la mejor de las intenciones”, relató Silva antes de explicar qué pasó realmente en “Aquí se baila”.

“Llego, hago mi performance. Quizás no puntié un pie, tuve un desbalance, pero me dieron buena nota. Y cuando llega Aníbal Pachano, me dice: ‘Mira niñita, tú me tienes cansado… Yo no te creo nada, esa sonrisa que tú tienes’. Y me empezó a decir cosas personales, a juzgarme por otras cosas, por chismes de pasillos”, aseguró.

“Me dijo: ‘No, es que tú has cambiado muchas veces de bailarín’. Primero, no me dejaba hablar… Le dije: mire, usted me está juzgando por algo que yo no tengo el control (…). Él me dijo: ‘No, no te creo nada, eres una mentirosa’, y siguió insultándome. Y yo le dije: ‘Mire Aníbal, a mí me gustaría que me juzgara por la performance que acaba de ver, si le gustó o no le gustó, lo voy a aceptar, para eso están ustedes”, continuó Silva.

“Siguió insultándome y siguió faltándome el respeto. Yo me sentí tan aturdida, que sinceramente… Llevo tantos años en este rubro, he tenido que pasar por tantas humillaciones, por tantos insultos para ganarme un lugar como modelo, como influencer, como empresaria, para ganarme un lugar en TV”, reflexionó antes de contar el desenlace de la historia.

“Empezó a ofenderme de una manera tan personal, que yo dejé la cagá”, dijo en el webshow.

“Yo me puse en el centro del escenario y le hablé a los tres jueces. Les dije: ‘Miren, yo estoy acá haciendo un trabajo, por el cual me llamaron. No soy bailarina profesional, estoy haciendo lo mejor que puedo. Si a usted le gustó o no mi performance, por ahí me lo dice con respeto, porque aunque usted sea juez, eso de estar insultando a los participantes es antiguo, es una TV antigua, señores’”, comentó ante el asombro de su entrevistadora.

Lisandra Silva: “Vino toda la producción y me dijo: tranquila, eso lo editamos, regresa y no pasó nada”

“Yo me fui, dejé la cagá”, añadió entre risas. “Con todo mi respeto me despedí de Sergio (Lagos), me despedí de todos, les agradecí a todos y me fui”, relató la empresaria.

“Siento que lo que hice fue lo correcto, entonces dejé declaraciones (al programa). Ahora, yo no sé cómo se edite, lo que se edite o lo que salga”, agregó sobre el capítulo en que se verá la discusión.

“Porque cuando salí, vino toda la producción y me dijo: tranquila, eso lo editamos, regresa y no pasó nada. Y dije: no, yo quiero visibilizar esto, porque no soy la primera que fui ofendida, y espero que haya sido la última, pero he visto cómo fueron tratados varios de mis compañeros y a mí no me pareció. Creo que ese tipo de jurado debe ser erradicado de la televisión”, dijo Lisandra Silva sobre Aníbal Pachano.