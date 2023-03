A un mes de que surgieran rumores sobre una supuesta ruptura entre Raúl Peralta y Lisandra Silva, la modelo reveló que se encuentra ensayando con el padre de sus hijos para participar en el repechaje de Aquí se Baila.

Silva, que fue eliminada la semana pasada tras perder en el duelo de eliminación contra Claudio Moreno, está siendo orientada por Peralta para poder dar lo mejor de sí y volver a la competencia.

En conversación con La Cuarta, Silva explicó por qué Peralta no estuvo presente desde su debut en el espacio, apuntando que “cuando recién entré, no quería mezclar las cosas, que se sintiera que hay favoritismos de algún tipo, por eso nunca le pedí ayuda”.

“Además, él estaba con mucho trabajo en esa época y no quería cargarlo. Pero ahora tiene tiempo de venir acá a asesorarme y de ayudarme en la academia también”, añadió.

Durante el ensayo, el miembro de los Power Peralta dio consejos tanto a Silva como a su compañero, a lo que su esposa afirmó que “con sólo un par de tips puede cambiar todo”.

Asimismo, Raúl Peralta aseguró que Silva acudió a él después de ser eliminada. “Después de su primera aventura en el programa, me pidió ayuda más directa, de estar con ella en la sala de ensayo”, dijo.

“La conozco, sé cuando se siente cómoda, cuando lo está disfrutando y está dando todo su potencial”, sostuvo.

Respecto a los rumores sobre su supuesto quiebre, Silva comentó escueta que “no me importa lo que digan”. “Ahora no me importa nada, puede que quede o puede que no en el repechaje, y lo que quiero es brillar. Pretendo que los jueces se levanten de su silla y aplaudan cuando me vean bailar”, cerró.