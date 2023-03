Diego Urrutia finalmente se pronunció sobre el incómodo momento en vivo que protagonizó junto a “El Kiwi” durante un despacho en TVN. Allí el humorista se encontraba tratando de ingresar a su habitación de hotel en Viña horas después de su show, mientras que el notero intentaba entrevistarlo.

La práctica sacó varias críticas, puesto que Kiwi ingresó a los pasillos del hotel y alcanzó al tiktoker a las afueras de su habitación, acción que algunos internautas catalogaron como “invasión” o una “falta de respeto”.

En el video además, es notoria la molestia de los acompañantes de Urrutia, que lo cubrieron con ropa e hicieron gestos despectivos hacia la prensa cuando ocurrió aquel comentado encuentro.

Casi 2 semanas después, el joven humorista comentó el hecho con El Ciudadano ADN. “Eso no se puede hacer, yo creo. Tienen que grabar hasta el lobby no más, no pueden grabar hasta más adentro“, mencionó.

Asimismo, comentó que no hubo mayores problemas después del episodio. “No pasó nada. Fue chistoso porque mis amigos me taparon. Fui como la guagua de Michael Jackson. Le pusieron color”, bromeó.

Lo de Diego Urrutia Contexto : venía carretiao (uds saquen las conclusiones) , lo bueno que lo protegieron, NO lo grabó el kiwi eso se agradece, ahora, que hace el kiwi en los pasillos de los hoteles?? Práctica de los 90s, eso es invasión #VinadelMar2023 #FestivalDeVina2023 pic.twitter.com/0U3sDLS6iD — Charlie Brown 🐟 🐻56% ✊ (@DealgoSirvo) February 21, 2023

Sobre su rotundo éxito en la Quinta Vergara, agregó que lo más sorprendente fue el apoyo del público. “Cuando estaba detrás del escenario y me nombraban, la gente aplaudía un montón, como que todos tenían muchas ganas que me fuera bien”.

Además, recalcó que su tranquilidad en el escenario fue gracias al apoyo. “Por eso estuve tan relajado y tranquilo. Al tiro sentí el primer aplauso muy fuerte y dije ‘ya, hay apoyo“, concluyó.