La animadora de televisión y abogada aseguró que en la reunión donde le informaron su desvinculación dieron diferentes argumentos "un poco difusos" para entonces asegurar que La Jueza no calzaba con la línea editorial de la señal.

La abogada Carmen Gloria Arroyo recordó su primer programa en televisión La Jueza en CHV, así como también cómo vivió su sorpresiva salida del canal pese a las cifras positivas que dejaba su espacio.

Arroyo estaba invitada al episodio que marcó el fin de temporada de Socios de la Parrilla, donde comentó que en la reunión que hicieron para darle la noticia no estaban siendo claros sobre los motivos de su desvinculación.

“En general, los argumentos eran un poco difusos”, dijo, apuntando que “divagaban en los argumentos cuando yo los contradecía”.

“Conocía los números de rating, los números comerciales, todos los números. Entonces cuando me decían algo, yo podía rebatir con argumentos en esa reunión y finalmente no les quedó otra que decir que no pertenecíamos a la línea editorial que el canal quería tener para el futuro”, relató, apuntando que poco después Primer Plano también llegó a su fin.

“Ellos tenían la prerrogativa de querer o no querer hacer mi programa, eso se los respeto”, comentó, asegurando que de todas formas, “lo que me molestó fue lo de mi equipo, porque es un equipo de excelencia, era gente que se podía reubicar en otros programas”.

“No lo pensaron, no lo evaluaron o no dieron la oportunidad de que alguien se quedara, pero me los llevé a todos, estamos todos allá (en TVN)”, cerró.

Para cambiar el tono, Arroyo comentó entre risas que se llevó el martillo del programa. Asimismo, Francisco Saavedra preguntó a Carmen Gloria Arroyo sobre su postura ante los comentarios de otros animadores de CHV sobre su programa, cuando lo categorizaron de “rasca”.

“Creo que Chile es, en general, un país clasista y arribista. Todavía son muchas las personas que no se dan cuenta de que lo hacen y siento que hasta hoy sigue pasando. Creo que es por el tipo de programa que hago, que eso les basta a algunos para clasificar todo como de ‘flaite’. Creo que es injusto y deberíamos dejar atrás esas nominaciones y calificativos”, aseveró.

En esa rama, apuntó que “trabajamos con la gente más necesitada, con la miseria y con los conflictos más habituales de nuestro país y hay gente que no le gusta eso”.

Asimismo, lamentó que “yo sigo recibiendo prejuicios por el tipo de trabajo que hago, por la labor, por la gente con la que trabajo, por los temas que toco, por la forma que enfrento los temas”.