La animadora de televisión Millaray Viera comentará cómo vivió su infancia marcada por la muerte de su padre, el cantante uruguayo nacionalizado como chileno Gervasio, cuando tenía apenas tres años.

Viera hablará del tema en el último episodio de Todo por Ti, programa que conduce Cecilia Bolocco. En un adelanto compartido por la señal, la comunicadora destacó que la muerte de su papá “no es un tema fácil para mí”.

“Hay gente que no entiende por qué no lo hablo públicamente, y es por eso, porque no me es fácil”, afirmó la ex conductora de Yo Soy y Sabingo, apuntando que su madre, Mónica Aguirre, siempre estuvo preocupada de que ninguno de sus cuatro hijos estuvieran expuestos al dolor.

Así, Millaray Viera nunca fue consciente de las circunstancias sobre la muerte de Gervasio hasta años después. “Nunca me había cuestionado el cómo había partido mi papá, ni mucho menos”, añadió.

“Yo estaba en el colegio y un compañero me hizo un comentario sobre cómo murió mi papá”, narró.

Ante el comentario, Viera aseguró que “recuerdo haber pensado: ‘Pero eso no es así’, y ahí me di cuenta de que yo tampoco lo sabía. De ahí surgió la conversación con mi mamá y me contó cómo fue, en lenguaje infantil y paulatinamente”.

Viera también recordó su primer acercamiento a la televisión donde pasó por el espacio Nace una estrella, para entonces ser invitada a cantar “Con una pala y un sombrero” a la Teletón del año 2000, acompañando a un video de su padre.

“Ese día cambió mi vida para siempre, sin vuelta atrás. Yo salí y era otra irreversiblemente, ese día me transformé en una persona pública”, dijo, aunque poco después quiso dar un paso al costado de la fama para acabar el colegio.

Por su parte, la ex modelo y actriz Mónica Aguirre también recordó a Gervasio, apuntando lo que significó ser el único sostén de su casa tras enviudar.

“Yo tenía muchas cosas en las que fui muy inconsciente, por la juventud. Yo era muy polla, muy tímida. Después fui desarrollando un poco más de personalidad. Por eso mis hijos fueron mi motor, la inspiración, saber que hay cuatro cositas que dependen de ti”, contó.

De igual forma, en un video del adelanto del episodio, Viera reveló que “mi madre, dos días antes de perder a mi padre, perdió a su abuela, que era como su segunda madre. De hecho, mi padre murió el día del funeral de mi abuela”.

Pese a que no era consciente de todo, la animadora aseguró que en su infancia temprana “la vi triste cuando ella no se daba cuenta de que la estaba mirando”.

Asimismo, Viera apuntó que “mi mamá no tenía una red de apoyo en lo económico”. “Recuerdo épocas largas de escasez. Muchas veces nos cortaron la luz. Pero agradezco eso, son esos momentos los que me hicieron la persona que soy. Éramos muy conscientes de nuestra realidad”, dijo.