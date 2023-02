El actor chileno Pedro Pascal estuvo en el ojo del país luego de debutar en el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL) como anfitrión por una noche. La noticia acaparó las portadas nacionales, pero Pascal no se detiene y ahora también debutará en la televisión europea.

Y es que ‘Pedrito’ llegará a las pantallas de Reino Unido con el programa The Graham Norton Show, donde participará como invitado la noche del próximo 24 de febrero. Así lo indica el portal oficial del programa.

Se trata del “talk show” más visto de Reino Unido, con 29 temporadas desde que se estrenó en 2007 y con grandes estrellas como invitadas. Entre las más memorables destacan Samuel L. Jackson, Jim Carrey, George Clooney, Will Smith, Jessica Chastain, Rihana, Nicole Kidman, entre otros.

Este sería el capítulo número 19 del show británico, donde también figuran como invitados Dame Helen Mirren, Sir Patrick Stewart, Ariana DeBose y la cantante Freya Ridings, según confirmó la cadena BBC.

Pedro Pascal en su mejor momento

Si bien, Pedro Pascal lleva varios años de carrera en el cine y la TV estadounidense, este año volvió a impulsar su fama con el estreno de la serie The Last Of Us, adaptación de HBO sobre el videojuego del mismo nombre, donde comparte pantalla con la joven Bella Ramsey.

Este lanzamiento fue un éxito y se convirtió en el segundo estreno más visto de HBO Max después de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que se estrenó en agosto de 2022.

Anteriormente, el actor también se lució en series como The Mandalorian (2019), una historia del universo de Star Wars donde interpretó a un cazarrecompensas solitario que cambia su vida para proteger al “niño Grogu”, conocido popularmente también como “Baby Joda”.

Más atrás en su carrera, Pascal también fue parte de los memorables personajes secundarios de Game Of Thrones, con una breve aparición en la temporada 4, donde interpretó al príncipe de Oberyn de Dorne, que tuvo un trágico pero bien recordado final.