Con referencias a Chile, Pinochet y Star Wars: Pedro Pascal debutó con éxito en "Saturday Night Live"

El actor chileno Pedro Pascal debutó con éxito en “Saturday Night Live”, el programa de humor más influyente de la televisión estadounidense.

Anoche, en el show de la cadena NBC, el intérprete ofició como “host” capítulo, que también tuvo como invitados a la banda británica Coldplay.

“Muchas gracias… Estoy muy contento de estar aquí con ustedes”, dijo al inicio del tradicional monólogo de bienvenida, donde no escondió sus nervios y emoción.

“Todavía me estoy acostumbrando a que la gente me reconozca. El otro día un hombre me paró en la calle y me dijo que su hijo ‘ama The Mandalorian’ y lo siguiente que recuerdo es estar en una videollamada con un niño de seis años que no tiene idea quién soy porque mi personaje utiliza un casco en todo el show”, comentó luego a modo de broma.

En su primera intervención en el show, el actor también hizo referencia a familia y su país de origen. “Nací en Chile y nueve meses después mi familia tuvo que escapar de Pinochet”, explicó Pascal.

“Los amo, los extraño (a su familia), pero dejen de dar mi información persona”, siguió en español. “Sé que (ellos) están orgullosos, porque le han dado mi número de teléfono a cada persona que se les cruza. Lo que significa que todos los días alguien en Santiago me manda un mensaje ofreciéndome ir a su matrimonio, o si les puedo cantar cumpleaños feliz, o preguntándome si Baby Yoda es desagradable en la vida real?. Y yo: ‘No, no, y su nombre es Grogu”, añadió en otro pasaje.

En Chile, no fueron pocos quienes madrugaron para ver la actuación de Pedro Pascal en “Saturday Night Live”, la cual cerró con una polera que mostraba un puño izquierdo y los colores de la bandera chilena. A continuación, revisa su monólogo de bienvenida.