El actor Patricio “Pato” Torres recordará a diferentes amigos y compañeros de la televisión que fallecieron, relatando además cómo vivió la muerte de Jorge Pedreros, con quien se encontraba trabajando antes de su muerte.

Torres, junto a Fernando Alarcón, serán los nuevos invitados al programa Socios de la Parrilla, donde recordaron principalmente sus etapas en el programa de humor Jappening con ja.

Así, en conversación con los tres animadores, Torres recordó a Pedreros, apuntando que lo último que alcanzó a hacer antes de fallecer fue un trabajo con él. “Me escribió una canción para ‘Eglantina Morrison’ para un capítulo de Teatro en Chilevisión”, recordó entonces.

“La estábamos grabando y no alcanzamos a terminar, (porque) se estaba sintiendo mal. Me dijo ‘Sigamos mañana, me estoy mareando’… y no volvió más”, lamentó.

El actor también recordó la partida de otros dos amigos en la pantalla: Óscar Olavarría –su ex compañero de Los Valverde y Jappening con ja– y Rodolfo Bravo –su ex colega de Los fisicoculturistas–.

Ambos intérpretes fallecieron producto de accidentes automovilísticos con un año de diferencia. “A mí me avisa Fernando del fallecimiento de Óscar mientras yo estaba en Islas Vírgenes en un crucero. No lo podía creer, no me cabía en la cabeza. Vine a llorar mucho después en la misa”, recordó.

El inicio del Jappening con ja

Asimismo, tanto Torres como Alarcón rememoraron el origen del popular programa de humor Japening con ja, el cual comenzó de la mano de Alarcón, Jorge Pedreros y Eduardo Ravani, todo mientras se encontraba en un descanso de Dingolondango, espacio donde los tres trabajaban tras de cámaras.

“Queríamos hacer un buen programa porque faltaba humor en la TV. Teníamos inconsciencia sobre el resultado que íbamos a tener”, mencionó Fernando.

A raíz de ello, Alarcón aseguró que uno de sus personajes más importantes fue “Canitrot”, el parrandero funcionario de “La oficina”.

“Los nombres de ‘Canitrot’ y ‘Espina’ surgen de dos funcionarios de TVN. Nunca pensamos que iban a ser así de exitosos. Yo prácticamente le arruiné la vida a ese hombre con ese personaje, además que no es un apellido tan común”, confesó entonces.