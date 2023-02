Luego de que el martes hiciera noticia el allanamiento de la casa que comparte la animadora Tonka Tomicic a Parived, diferentes rostros de la televisión quisieron mostrar abiertamente su apoyo a la exconductora de Bienvenidos.

De acuerdo a lo confirmado por Radio Bío Bío, al momento de la acción de PDI, la comunicadora se encontraba en el inmueble sin su pareja. Asimismo, se habrían incautado joyas y artículos electrónicos que podrían tener elementos importantes en el marco de la investigación.

Sobre esta acción de PDI, el abogado de Parived aseveró a BioBioChile que tanto él como su cliente y la animadora “nos enteramos el día de hoy (martes), casi por la prensa” del hecho. De acuerdo a La Tercera, la exmodelo estaba en shock por lo ocurrido.

Así, mientras la noticia figuraba en diferentes programas de televisión, diferentes comunicadores comenzaron a mostrar públicamente su apoyo a Tonka Tomicic por el allanamiento.

Uno de los primeros fue José Antonio Neme, quien sostuvo que “no estoy en la almohada de Tonka Tomicic, pero sí lo que podría decir es que acá, desde el principio, no sé si las cosas habrán cambiado, el foco de investigación está en muchas personas y dentro de este grupo entiendo que está su pareja (Parived)”.

“La pareja de ella, no ella. Entonces es un detalle no menor. No es ella la que está siendo investigada, hasta donde sabemos. Hay que ser precisos también”, afirmó, apuntando entonces que debido a la fama de la animadora, el caso acabó afectándola.

Los rostros de televisión que apoyaron a Tonka Tomicic

Durante la tarde del martes, las defensas a la comunicadora continuaron en redes sociales, cuando José Miguel Viñuela quiso referirse al hecho en su programa de Instagram Desde mi cocina con la Nené.

“Creo que las personas son inocentes hasta que la justicia determine lo contrario, porque uno ha sentenciado personas, cuando hay una investigación y no sabemos todavía si Parived es culpable o no, o si la Tonka tiene o no responsabilidad”, comenzó diciendo en el espacio.

Asimismo, aseguró que “se está haciendo una investigación y cuando la justicia determine quién es el culpable, tendrá una sentencia y ahí podremos hablar a calzón quitado. Pero uno no puede empezar a hablar sin saber”.

Para cerrar el tema, Viñuela llamó a dejar “que la justicia haga lo suyo”.

En televisión también se habló del caso, donde Francisco Kaminski hizo un llamado al esposo de Tomicic, Marco Antonio López, apuntando que él estaría perjudicando a su pareja al guardar silencio.

“Creo que su marido debe ponerse los pantalones bien puestos y desvincularla socialmente. No debe esconderse, este no es el momento para esconderse. No es lo que crea, es lo que veo”, comenzó diciendo.

En esa rama, apuntó que Parived debía “salir a decir como bien hombrecito ‘El cagazo (sic) es mío, no es de mi señora’”. “Uno habla ciertas cosas con su pareja y puede que ella no haya sabido tanto”, explicó.

“Llegó el momento que el señor Parived salga a defenderla y si tiene alguna responsabilidad, que se haga cargo como hombrecito. Es lo único que puede salvar a Tonka de una pérdida de credibilidad”, cerró.