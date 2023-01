Este martes se dio a conocer que la PDI allanó la casa del matrimonio de Marco Antonio López (Parived) y Tonka Tomicic. Esto en el marco de la investigación por el caso ‘Relojes’.

En este sentido, durante la mañana un comunicador que salió en defensa de la animadora fue José Antonio Neme, quien en Mucho Gusto expresó que a Tonka le ha ‘salpicado’ este tema de forma injusta.

“Yo a la Tonka la quiero mucho cariño, hace un tiempo estuvimos grabando un programa (…) La tensión pública producto de la notoriedad de Tonka, de que es conocida, están concentradas en ese lugar (su casa), pero parece que lo que ocurre en este caso se está replicando en otros lugares. Hay orden de allanamiento a 26 domicilios, no solamente en esta casa”, indicó.

“Yo no voy a hacer defensas corporativas porque no lo sé, no estoy en la almohada de Tonka Tomicic, pero sí lo que podría decir es que acá, desde el principio, no sé si las cosas habrán cambiado, el foco de investigación está en muchas personas y dentro de este grupo entiendo que está su pareja (Parived)”, agregó.

Tras eso finalizó su relato asegurando: “La pareja de ella, no ella. Entonces es un detalle no menor. No es ella la que está siendo investigada, hasta donde sabemos. Hay que ser precisos también”.

Bien vale señalar que, en febrero de 2022, Neme había señalado una opinión más bien crítica hacia su colega, respecto a su silencio por el caso.

“La gente se siente con el derecho de saber, uno tiene un vínculo que no puede cortar así nomás. Tonka tiene una cercanía con la gente, ella construyó eso, entonces el caso expuesto de esta manera tan fría y su silencio, es lo que descoloca a la opinión pública”, aseveró hace 1 año.

Neme critica a Canal 13 en defensa de Tonka

El periodista cambió el tono a la hora de referirse a Canal 13, estación a la que pertenece Tonka Tomicic, asegurando que no han sido leales con el rostro.

“Yo creo que Tonka ha sufrido un maltrato mediático desde su propio canal y me hago responsable, aunque esto me cueste, es lo que yo pienso”, expuso.

“No lo conversé con ella ni nada, es una opinión absolutamente personal. Creo que desde hace mucho tiempo su canal no fue muy leal con ella, y ella fue muy leal con el canal. Nada más digo. Esta industria es así”, añadió.

Por su lado Karen Doggenweiler aprovechó de enviar apoyo a su colega: “Yo no la veo hace mucho, tengo gran relación con ella, pero no hemos podido coincidir. Le tengo mucho cariño, hemos compartido muchas veces en la Teletón”.