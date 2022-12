La comediante chilena María José Quiroz confesó que no puede recordar la grabación de una de sus participaciones en el programa Podemos Hablar debido a que acabó en estado de ebriedad.

Quiroz fue la misma que contó aquella historia la noche del jueves, cuando fue la nueva invitada al mismo espacio. Entonces, en la sección del Check In, fue consultada por el conductor del programa, Jean Philippe Cretton, sobre “unos pisco sour para agarrar confianza”.

“Antes de contar mi historia quiero decir que a don Jaime le encanta darme pisco sour”, comentó entretenida Quiroz, apuntando al barman Jaime Figueroa.

“Llegué al programa, Jaime me pregunta qué voy a tomar y le digo que nada, porque estoy manejando”, recordó, apuntando a que entonces había bebido un pisco sour “mucho rato antes del programa”.

“Entro al Check In, cuento la historia, después uno se da vuelta y te tienen una mesita con dos pisco sour más”, recordó, apuntando a que en ese momento descartó beberlos.

Sin embargo, con el avanzar del programa y a falta de agua, comenzó a beber poco a poco. “Empecé a contar historias y de repente me empezó a dar sed y dije ‘ya, qué tanto uno más’. Me lo tomé, me doy vuelta, y me habían rellenado otra vez los vasos”, relató.

Entonces, aseguró que “me siento en el piso, cierro los ojos, los abro, y estaba en una cama”, apuntando además que entonces “todavía quedaba la mitad del Punto de Encuentro y la cena”, que entonces ocurría al final del programa.

“Eran las 5:00 de la mañana, busqué en mi cabeza el programa y no estaba. Entonces dije: ‘no me quedé a grabar el programa, no me lo van a pagar’”, narró.

Asimismo, María José Quiroz aseguró que también intentó recordar cómo volvió a su hogar y, al no encontrar respuestas, comenzó a llamar a sus compañeros del programa como Kurt Cabrera, así como también el propio Jaime Figueroa, sin tener respuestas hasta las 7:00 de la mañana.

“(Kurt) Me dice ‘Jose, grabamos todo el programa’, ¿pero cómo grabamos el programa? ‘Sí, de hecho tú contaste todas las historias, yo te fui a dejar’, me dijo. Y yo, nada, borrada, borrada”, confesó entre risas.