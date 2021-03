La actriz María José Quiroz (49) reveló un hecho que la dejó marcada y que, dijo, “se transformó en una fobia”. A un mes de la muerte del animador Felipe Camiroaga, en septiembre de 2011, debió tomar un vuelo que no salió del todo bien.

En el programa Podemos Hablar, conducido por Julián Elfenbein, la actriz que estuvo detrás uno de los personajes de Las Iluminadas contó -en declaraciones enviadas en exclusiva a BioBioChile- que “el año que murió Camiroaga, yo estaba en TVN al aire con Jean Philippe” trabajando en Calle 7, con su antigua caracterización de Shirley.

“Al mes siguiente (del deceso), estaban las jornadas magallánicas. Yo tenía miedo de subirme al avión, además había pasado lo de Felipe… Me fui a ver las cartas para ver si me iba a morir o no”, recordó.

Camiroaga, quien solía animar el Buenos Días a Todos (TVN), falleció en el fatídico vuelo del Casa-212 que se dirigía al Archipiélago Juan Fernández en septiembre de 2011 junto a un equipo del matinal, Desafío Levantemos Chile, Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes y Fuerza Aérea de Chile.

La actriz continuó su relato contando que “media hora antes de llegar a Punta Arenas, fue como que hubiesen apagado el motor del avión. Empezó a caer, a caer, y en mi cabeza era ‘murió Felipe Camiroaga"”

Según rememoró, todo “era un caos, laz azafatas tiraban las bandejas… Me bajé de ese avión y nunca más me volvió a subir a uno. Nunca más hice eventos, la psicóloga me dijo que se transformó en una fobia”.

Recordemos que al momento de dar la noticia sobre el accidente, TVN estaba transmitiendo el programa de competencia juvenil Calle 7, que en ese entonces era animado por el periodista Jean Philippe Cretton, quien interrumpió la transmisión y entregó el pase al noticiero.

“Por favor, quiero que paren la competencia (…) Nos acaba de llegar una informació muy difícil de entregar. No habíamos querido decir nada antes de chequear bien lo que está sucediendo, porque compromete a personas muy queridas del canal, entre ellos Felipe Camiroaga y Roberto Bruce”, dijo el comunicador.