Francisco “Pancho” Saavedra no pudo evitar la emoción al recordar a su abuela en “Lugares que Hablan”, todo esto luego de conocer la historia de Karina y su madre de 82 años en el sector “El Salto”.

Allí, Karina contó que sólo puede visitar a su progenitora mediante un recorrido que realiza en bote y con dos remos, debido a lo aislada que queda su casa. El relato de inmediato conmovió al conductor del programa de Canal 13, quien en el acto comenzó a llorar. “Perdóname que me emocione”, se excusó.

“Tú me estás hablando de tu mamá, y yo tengo a mi abuela, que tiene 93 años, y ya no me reconoce”, agregó el periodista, a quien la historia de Karina le hizo recordar la vulnerabilidad en que viven los adultos mayores.

“Encuentro que es tan injusta la vida con los adultos mayores. Me da mucha pena cuando tú me hablas, pero siento una alegría tan grande cuando dices que te preocupas y le estás inculcando estos valores a tu hija”, dijo.

En la ocasión, Saavedra contó que antes de grabar el programa había recibido una fotografía de su abuela, la cual lo hizo reflexionar al respecto.

“No dejo de pensar en mi abuela… Se ve tan bien, pero ya no se acuerda de nadie. Se me parte el corazón, porque yo viví con ella. Tengo mucho dolor con eso. Por eso conocerte a mí me inspira, y son esos valores los que quiero inculcarle a mi hija”, comentó el animador antes de despedirse de Karina con un abrazo.