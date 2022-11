La noche del lunes, durante el programa Buenas Noches a Todos, de TVN, asistió como invitada Karen (Paola) Bejarano, quien causó conmoción con su relato sobre como lidió con las secuelas por abuso sexual que vivió en su infancia y los momentos en que estuvo internada por una crisis de salud mental.

La ex chica Mekano, en conversación con Eduardo Fuentes, se sinceró sobre como fue que comenzó su crisis y los momentos posteriores cuando estuvo internada por 2 meses, en plena pandemia.

“Es una etapa que tiene dos visiones para mi. Hubo un remezón muy importante, un terremoto en mi vida, pero a la vez gracias a ese terremoto yo me pude construir de manera más saludable. Empecé a pensar en mí, me empecé a priorizar”, comenzó.

Según relata Bejarano, todo partió en febrero de 2021, cuando creía estar en su mejor momento. “Yo estaba estupendo, me estaba yendo superbién, estaba contenta, tenía buena pega, hijo y marido sano, un techo. Y de repente empezaron a aparecer vocecitas en mi cabeza, diciéndome no está todo bien”.

Así mismo, confesó que había intentado hacer oídos sordos sus problemas por un tiempo. “Yo trataba de hacerme la loca, pero no me funcionaba. Yo sabía por qué venían esas vocecitas, porque eran en el fondo de dudas que yo había tratado de mantener bajo la alfombra”, relató.

La crisis en cuestión, se manifestó cuando Karen presentó ataques de pánico. “Llega este minuto que me da una crisis de pánico y empecé a vomitar información que era todo lo que me había pasado cuando yo era chica empezó a salir de mi”, cuenta.

Bejarano además detalla que los abusos habrían ocurrido desde los 9 hasta los 14 años. Posteriormente, no se refirió al tema hasta más de 2 décadas después, “toda mi vista hasta ahora, hasta los 36 años”, precisa.

“Yo me tenía que quedar callada”

“A mí durante mucho tiempo me dijeron que yo me tenía que quedar callada. (…)La persona que debía contarle qué había pasado por esa situación me dice que yo no puedo hablar de esto porque se iba a acabar mi matrimonio. Básicamente que la gente me iba a apuntar con el dedo y que mi marido podía llegar a matar a la persona que me lo hizo”, confesó.

Mientras aquello ocurría, Karen Bejarano recuerda haber sentido los primeros síntomas de una crisis por venir. “Yo fui abusada sexualmente, psicológica y físicamente. Cuando yo quería olvidar esa situación empecé a sentir que en realidad mi marido no tenía idea de quien era yo, mi hijo no tenía idea de quien era yo. Yo misma no tenía idea“, asegura.

“En el fondo era una olla a presión, mi marido no lo sabía se enteró de esa forma, me llevan a urgencias porque yo estaba con un ataque de histeria además”, relata.

Fue entonces, que debió quedar internada. “Fue duro porque si bien Juan Pedro había pasado por una internación en el mismo lugar un par de años antes, él tuvo la posibilidad de recibir visitas todos los días. Pero en mi caso era pandemia así que nadie podía entrar y estuve casi dos meses”

“Yo no quería pasar por eso. Y dentro de lo mal que estaba yo decía yo puedo salir afuera, pero no podía. (…)Entré y me sentí inmediatamente observaba, yo dije todos van a saber que soy la ‘Karen Paola’ y van a empezar a preguntarme. Me dije relájate, eres una persona más”, cuenta.

A pesar de ello, con el tiempo descubrió que era un buen lugar y aseguró sentirse más respaldada. “Al final estábamos todos en la misma, estábamos todos pasándolo mal y se hizo una comunidad superbonita“.

“Ahí empecé a darme cuenta de que hablar es sanar, ya el hecho de poder decir lo que pasa es un proceso que te ayuda a sanar y no va a borrar lo que pasó, pero tiene que aprender a vivir con eso. Entendiendo también que durante muchos años me autoflagelé, cuando yo era la persona que fue la víctima y es ahí donde empecé este proceso”, señala.

Karen Bejarano en tratamiento

Tras el proceso en el que se da cuenta de que necesita ayuda, Karen Bejarano finalmente recibió los tratamientos correspondientes. Su diagnóstico en cuestión fue estrés postraumático severo y depresión aguda.

“A mí me hicieron una terapia que se llama MBR, que es la que le hacen a los soldados cuando van a la guerra, y en el fondo es por el estrés postraumático”, relató.

Así mismo admitió que había pensado en el suicidio. “El diagnóstico que tuve fue un estrés postraumático severo con una depresión aguda y con obviamente lo que entré a internación es porque yo tenía pensamientos suicidas, a ese nivel”.

“Fue duro tener que contarle a mi hijo, nuestra familia pasó por momentos heavy, yo siempre era la que estaba fuerte. Cuando Juan Pedro entró a la internación yo ahí estaba. Pero siento que de alguna u otra forma fuimos equipo, pudimos sostener el uno al otro. (…)Fue muy fuerte y muy pesado para llevarlo y cargarlo sola“, concluyó.